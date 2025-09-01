Después de una tensa y larga espera, ya se vislumbra el rival de Alianza Lima para los duelos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, torneo en el que viene cumpliendo una de las mejores campañas de su historia.

De acuerdo a la información que maneja LÍBERO en su última edición impresa, durante las próximas horas, la Conmebol tomará una radical decisión tras la masacre en Argentina y, según reconocidos periodistas chilenos, la “U” de Chile será el rival de los íntimos en esta instancia continental.

Tras la masacre ocurrida en Argentina, durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, la Conmebol se tomó mucho tiempo para decidir si eliminará a ambos equipos u optará por premiar a uno de ellos pese a la gravedad de los acontecimientos

La entidad que dirige Alejandro Domínguez se prepara para emitir un comunicado en el que decidiría la clasificación de los chilenos, a quienes se les acusa de iniciar con su barra los hechos de violencia que costaron decenas de heridos.

Recordemos que el pasado 20 de agosto se tuvo que suspender el duelo de vuelta que jugaban chilenos y argentinos debido a la masacre que se desató en las tribunas del estadio de Avellaneda a raíz de la violenta respuesta de la barra de Independiente.

Reconocidos periodistas chilenos consultados por LÍBERO corroboran esta información y dan por hecho el pase de la Universidad de Chile, que volverá a enfrentarse a Alianza Lima en una fase final copera, como en el 2010, cuando chocaron por los octavos de final de la Copa Libertadores (Alianza perdió 0-1 en casa y empató 2-2 de visita con escándalo).

Si la Conmebol así lo confirma, la ida entre el “Rodillo” y el “Chuncho” será el 18 de setiembre en Matute y la vuelta el 25 del mismo mes en Santiago de Chile (lo más probable a puertas cerradas).

Portada de Líbero que informa sobre decisión con U. de Chile.

U de Chile será rival de Alianza Lima: así lo analizan en la país sureño

Cristian Cavieres (peridosita ADN Radio Chile): "Me parece correcto que clasifique la 'U' de Chile porque fue víctima de un tema que pasó a convertirse en político deportivo".

Víctor Osses (periodista Bullanguera Radio): "Sabemos que el clasificado será la 'U' de Chile. Es una decisión justa porque logró avanzar en la cancha. No es un premio".

Emilio Ramírez (hincha de la 'U' de Chile': "La 'U' de Chile tenía la ventaja deportiva en el terreno de juego. La sensación es que Conmebol le otorgará la clasificación".

