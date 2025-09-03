U de Chile será rival de Alianza Lima en cuartos de la Copa Sudamericana, según prensa chilena

Todo definido para la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana en el que jugará Alianza Lima. Luego de la audiencia de la Conmebol con los clubes de U de Chile e Independiente, se determinó que los 'Azules' sean los que clasifiquen a la siguiente ronda del torneo y así se mantengan en la lucha por el título continental.

U de Chile será rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Según pudo revelar el reconocido medio "Bolavip Chile", la Conmebol tomó la firme decisión de dar como equipo clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana a U de Chile. Se espera el documento oficial del ente sudamericano para conocer los detalles de esta resolución que se ha hecho esperar por semanas.

"Según pudo averiguar Bolavip Chile, la Conmebol determinó que Independiente quede eliminado de la competencia, que quien avanza a cuartos de final es la Universidad de Chile, pero que jugará ante Alianza Lima en condición de local en el Estadio de Coquimbo sin público en las tribunas", informan.

Bolavip de Chile y Argentina confirman que U de Chile será rival de Alianza Lima.

U de Chile sin hinchas ante Alianza Lima

Este medio indica que el partido entre U de Chile y Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana será en Coquimbo y sin la presencia de los aficionados de los 'Azules'. La ida se jugará en Matute, por lo que se aguarda más detalles con relación a este encuentro que tiene mucha historia desde décadas pasadas.

U de Chile vs Alianza Lima: fecha, día, hora y canal

El partido de ida entre Alianza Lima y U de Chile se jugaría este 18 de septiembre en Matute a partir de las 19:30 horas locales. En el caso de la vuelta, todo se concluirá el jueves 25 de septiembre a la misma hora en mención. La transmisión de este compromiso va por DirecTV y ESPN.