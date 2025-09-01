Alianza Lima estaría a poco de conocer el fallo definitivo de la Conmebol con relación a su rival para cuartos de final de la Copa Sudamericana. Como se conoce, el partido entre Independiente y U de Chile fue cancelado, por lo que el ente deportivo del continente ha pactado una audiencia para tomar una decisión.

Fecha confirmada para resolución de la Conmebol

Según pudo informar el reconocido abogado deportivo, Marcelo Bee Sellares, la Conmebol pactó una audiencia con los representantes de U de Chile e Independiente de Avellaneda. Todo se llevará a cabo este martes 2 de septiembre en las oficinas de Asunción, en el que se puntualiza estos puntos:

Convocatoria presencial, cada club comparece por separado a la audiencia

Exposición de descargos

Presentación de pruebas

Intervención de los representantes legales

Preguntas de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol

Posterior a ello, se estima que la fecha para anunciar el posible rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana será el miércoles 3 o jueves 4 de septiembre del presente 2025. La Conmebol espera dar la resolución cuanto antes para que los equipos protagonistas inician la logística respectiva.

"Miércoles o jueves saldría la resolución final de Conmebol. Independiente vs U de Chile", informó el abogado argentino en su cuenta de 'X'.

Abogado deportivo revela detalles de la resolución de Conmebol.

Posibles fallos de la Conmebol para Independiente y U de Chile

En primera instancia, los medios argentinos y chilenos han dado ciertas posturas respecto al fallo de la Conmebol para el caso de Independiente y U de Chile. Una de las conclusiones es la eliminación de ambos clubes, en vista a que tuvieron participación en los hechos de violencia difundidas por redes sociales.

Por otra parte, otro de los veredictos sería la eliminación de Independiente, dado que fue local en el Estadio Libertadores de América y no tuvo la seguridad idónea para este tipo de partidos con tribuna visitante.

Finalmente, y no por ello con menor chance de ejecutarse, es que ambos equipos afronten un nuevo partido a puertas cerradas en Asunción. El ganador avanzará a cuartos de final, conjuntamente con sanciones deportivos y económicas como el cierre de tribunas para su compromiso de local ante Alianza Lima.