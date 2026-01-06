Octavio Rivero deja Barcelona SC y está muy cerca de jugar en el Monumental de Universitario

Antes del fichaje de Sekou Gassama, fueron varios los nombres que sonaron para reforzar la ofensiva de Universitario de Deportes, entre ellos Octavio Rivero, delantero uruguayo que destacó en Barcelona SC y ahora viene buscando equipo para la temporada 2026. ¿Cuál será el futuro del delantero?

De acuerdo a la información que maneja TNT Sports de Chile, el artillero está próximo a desvincularse del 'Ídolo de Ecuador', por un tema de deudas, y todo apunta a que su destino será la Universidad de Chile, club que espera ser campeón en su país, además de destacar en la Copa Sudamericana.

"TNT Sports conoció que ya han comenzado nuevos contactos directos de La U con Octavio Rivero en búsqueda de su contratación", se lee en dicho medio de comunicación.

Octavio Rivero puede fichar por Universidad de Chile.

Cabe señalar que el 'charrúa', que también tiene nacionalidad española, quiere marcharse del Barcelona SC por un tema de deudas y así quedar libre para firmar por el 'Romántico viajero'.

Octavio Rivero podría jugar en el Monumental de Universitario

En caso Octavio Rivero consiga libearse de Barcelona SC y se incorpore a Universidad de Chile, el artillero participará de la 'Noche Crema 2026', a disputarse este sábado 24 de enero ante Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental.

Será la segunda vez que el atacante juegue en el recinto de Ate, puesto que tuvo acción en el encuentro ante la 'U' por Copa Libertadores edición 2025, que terminó con victoria del local por 1-0, gracias a un gol de Alex Valera.

Octavio Rivero: trayectoria