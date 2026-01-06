0

Octavio Rivero deja Barcelona SC y está muy cerca de jugar en el Monumental de Universitario

Octavio Rivero, delantero uruguayo, sonó para llegar a Universitario y está cerca de irse del Barcelona SC. Ahora se dice que puede jugar en el Monumental U.

Wilfredo Inostroza
Octavio Rivero puede dejar Barcelona SC y jugar en el Monumental Universitario
Octavio Rivero puede dejar Barcelona SC y jugar en el Monumental Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Antes del fichaje de Sekou Gassama, fueron varios los nombres que sonaron para reforzar la ofensiva de Universitario de Deportes, entre ellos Octavio Rivero, delantero uruguayo que destacó en Barcelona SC y ahora viene buscando equipo para la temporada 2026. ¿Cuál será el futuro del delantero?

Lionel Messi suena para llegar a equipo europeo para enero

PUEDES VER: ¿No juega ante Alianza Lima? El gigante europeo que busca fichar a Lionel Messi para enero

De acuerdo a la información que maneja TNT Sports de Chile, el artillero está próximo a desvincularse del 'Ídolo de Ecuador', por un tema de deudas, y todo apunta a que su destino será la Universidad de Chile, club que espera ser campeón en su país, además de destacar en la Copa Sudamericana.

"TNT Sports conoció que ya han comenzado nuevos contactos directos de La U con Octavio Rivero en búsqueda de su contratación", se lee en dicho medio de comunicación.

Octavio Rivero

Octavio Rivero puede fichar por Universidad de Chile.

Cabe señalar que el 'charrúa', que también tiene nacionalidad española, quiere marcharse del Barcelona SC por un tema de deudas y así quedar libre para firmar por el 'Romántico viajero'.

Octavio Rivero podría jugar en el Monumental de Universitario

En caso Octavio Rivero consiga libearse de Barcelona SC y se incorpore a Universidad de Chile, el artillero participará de la 'Noche Crema 2026', a disputarse este sábado 24 de enero ante Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental.

Será la segunda vez que el atacante juegue en el recinto de Ate, puesto que tuvo acción en el encuentro ante la 'U' por Copa Libertadores edición 2025, que terminó con victoria del local por 1-0, gracias a un gol de Alex Valera.

Octavio Rivero: trayectoria

  • Central Español (Uruguay)
  • Rentistas (Uruguay)
  • O'Higgins (Chile)
  • Vancouver Whitecaps (Canadá-MLS)
  • Colo Colo (Chile)
  • Atlas (México)
  • Nacional (Uruguay)
  • Santos Laguna (México)
  • Unión Española (Chile)
  • Racing Montevideo (Uruguay)
  • Defensor Sporting (Uruguay)
  • Barcelona SC (Ecuador)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. ¿A que hora juega Barcelona vs Athletic, canal TV y dónde ver transmisión de la Supercopa de España?

  2. Canal confirmado para ver Real Madrid vs Atlético de Madrid por Supercopa de España

  3. Oficial: Luis Advíncula tomó firme medida en medio de su posible llegada a Alianza Lima - VIDEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano