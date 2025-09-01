¡Atención! Conmebol abrió proceso disciplinario a Alianza Lima y recibirá dura sanción en Copa

Alianza Lima continúa con sus entrenamientos durante la para por la fecha FIFA de setiembre. Los blanquiazules quieren mantener su buen momento tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y seguir en la lucha por la Liga 1. Sin embargo, una noticia sacudió Matute, luego de que la Conmebol anunciara la apertura de un expediente disciplinario contra el cuadro 'íntimo'.

¿Por qué Conmebol abrió expediente disciplinario a Alianza Lima?

La Conmebol anunció a través de su portal oficial la apertura de varios expedientes disciplinarios tras los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, entre los cuales sorprendió la inclusión de Alianza Lima, luego de la victoria ante Universidad Católica de Ecuador en Quito.

De acuerdo con el organismo, el club 'íntimo' habría infringido dos artículos del Código Disciplinario de la Conmebol. El primero corresponde al artículo 12.2, inciso C, que prohíbe el uso de bengalas, fuegos artificiales u otros elementos pirotécnicos, lo que implica la imposición de sanciones en caso de incumplimiento.

El segundo punto hace referencia al artículo 27, que regula los casos de reincidencia. Este aspecto preocupa a la directiva blanquiazul, ya que, de haberse registrado antecedentes de advertencias o sanciones en temporadas pasadas, la sanción podría ser más severa.

Conmebol abrió expediente disciplinario a Alianza Lima tras la clasificación en Quito.

¿Qué sanción impondrá Conmebol contra Alianza Lima?

En un primer momento, Conmebol iniciará las investigaciones correspondientes y, en caso de ser hallado culpable, Alianza Lima recibirá una fuerte multa económica. El monto será descontado de los premios que el club obtenga en la competencia.

Según lo establecido en el Código Disciplinario de la Conmebol, el uso de pirotécnicos en los octavos de final implica una sanción de 8 mil dólares. No obstante, al tratarse de un caso de reincidencia, la penalidad podría ser mucho más severa.

U de Chile sería el rival de Alianza Lima en los cuartos de final

Según pudo conocer Líbero, en su edición impresa, la Universidad de Chile sería el próximo rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La noticia la hará oficial la Conmebol en los próximo días.