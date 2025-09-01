0

¿Ricardo Gareca da el batacazo y firma por club que brilló en la Copa Sudamericana 2025?

Periodista internacional reveló novedad de Ricardo Gareca con miras a su futuro, ¿El 'Tigre' finalmente consiguió club para dirigir en este 2025?

Ricardo Gareca fue noticia al ser vinculado con nuevo equipo para el 2025.
Ricardo Gareca fue noticia al ser vinculado con nuevo equipo para el 2025.
Ricardo Gareca es uno de los estrategas que se ganó un nombre internacional tras poner a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. El 'Tigre' es uno de los personajes más queridos en el pueblo Bicolor, por lo que genera noticia todo lo que le depara a su alrededor. En medio de su presente como agente libre, se reveló que estaría en la órbita de un mítico club que afrontó la Copa Sudamericana 2025.

¿Ricardo Gareca a América de Cali?

En los últimos días, Colombia dio la gran noticia de que América de Cali había puesto el nombre de Ricardo Gareca sobre la mesa. La idea era traer a un técnico de mucha jerarquía, más aún al saber que tuvo un pasado en la institución colombiana como el 'Tigre'. Esta información emocionó a millones de aficionados, y más a los peruanos por ver que dirigiría a un compatriota como Luis Ramos.

Sin embargo, la reconocida periodista Nany Flórez de Colombia ha dado la primicia de que América de Cali no ha tenido contacto alguno por Ricardo Gareca. Se mantendrá el actual comando técnico y en caso de haber variantes optarán por evaluar otros nombres.

Ricardo Gareca no llegará a América de Cali.

Eso sí, una de las recientes revelaciones de Gareca en entrevistas ha sido de que prefiere dirigir selecciones que clubes de fútbol. Sin embargo, no cierra las puertas a nuevas oportunidades en caso el proyecto sea atractivo y con visión para poder evolucionar con el pasar del tiempo.

¿Qué equipos dirigió Ricardo Gareca?

  • San Martín (Argentina)
  • Talleres (Argentina)
  • Independiente (Argentina)
  • Colón (Argentina)
  • Quilmes (Argentina)
  • Argentinos Juniors (Argentina)
  • América de Cali (Colombia)
  • Independiente Santa Fe (Colombia)
  • Universitario (Perú)
  • Vélez (Argentina)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Selección peruana
  • Selección chilena

Ricardo Gareca fue campeón con América de Cali

Si bien llegó a tener la oportunidad de dirigir a América de Cali, no logró celebrar un título con el conjunto colombiano. Sin embargo, Ricardo Gareca tuvo la chance de ser jugador en su etapa profesional, siendo bicampeón con los "Diablos Rojos" en los años 1985 y 1896.

