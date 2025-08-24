- Hoy:
Gareca reveló cuál es su selección favorita entre Perú o Chile: "Eso no significa faltarle respeto"
Ricardo Gareca fue consultado por su selección favorita entre la peruana o la chilena y su respuesta dejó sorprendido a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes lideran el programa 'Enfocados'.
Ricardo Gareca fue invitado al programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola para la nueva temporada de 'Enfocados' y en esta logró revelar distintos detalles de su carrera como técnico principal de dos selecciones de Sudamérica, la peruana y la chilena. Es por eso que, en medio de esta conversación, el 'Tigre' eligió a un país como su favorito.
Farfán, fiel a su estilo, realizó una pregunta muy difícil de responder para cada entrenador que ha dirigido en dos lugares. En esta ocasión, el exjugador de Alianza Lima, junto a Guizasola, le consultaron a Gareca cuál es su país favorito entre Perú o Chile hablando de selecciones de fútbol.Ricardo Gareca reveló cuál es su selección favorita entre Perú o Chile.
"Perú, siete años y pico, contra un año, aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile", dijo de forma contundente.
La respuesta de Ricardo Gareca refleja el afecto que aún guarda por la selección peruana y las personas que compartieron con él la clasificación al Mundial de Rusia 2018, el repechaje para Qatar 2022 y la final de la Copa América en 2019.
No obstante, su paso por la selección chilena no fue de la misma manera, ya que no encontró la fórmula correcta para que los jugadores de la escuadra sureña destaquen y consigan puntos importantes rumbo al Mundial 2026. Es por eso que, debido a esta razón, el 'Tigre' se encuentra sin combinado nacional ni club.
Por otro lado, aunque no todo es positivo, también existe una parte negativa en la inesperada salida de Gareca de la selección peruana. Ricardo se tomó el tiempo para revelar qué fue lo que realmente ocurrió en el equipo para que terminara dejando el cargo de director técnico.
"Porque no se dieron las formas, yo hablaba con (Agustín) Lozano y él tenía la intención de que yo continuara, pero la prensa hablaba de todo lo que en definitiva terminó sucediendo, y yo nunca me hice eco de la prensa, yo me hacía eco de lo que me hablaba el presidente de la FPF. Entonces yo no creía lo que la prensa decía, pero terminó cuando se sentó mi abogado con mi hijo mayor a hablar, (Agustín) Lozano derivó a otra gente a hablar de la renovación y directamente establecieron condiciones, las cuales eran estas, precisamente todo lo que hablaba la prensa, entonces no me gustaron las formas y di por terminadas las negociaciones", concluyó.
