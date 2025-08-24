Ricardo Gareca reveló si recibió oferta para ser entrenador de Alianza Lima: "Hubieron..."

Ricardo Gareca es nuevamente tendencia luego de visitar el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola llamado 'Enfocados'. En este episodio, el exentrenador de la selección peruana reveló detalles de su paso por la 'bicolor', los jugadores más destacados en su estadía por Perú y si pudo ser entrenador de Alianza Lima.

En su interés por saber si Gareca también tuvo la oportunidad de dirigir a Alianza, Farfán le preguntó directamente si alguna vez recibió una oferta para ponerse el buzo blanquiazul.

"En algún momento hubo conversaciones no oficiales. Un tanteo no es lo mismo que el presidente hable contigo y te ofrezca al equipo", afirmó de forma contundente.

Ricardo Gareca reveló si pudo ser entrenador de Alianza Lima.

Cabe destacar que Ricardo Gareca fue entrenador de Universitario de Deportes en 2008, donde tuvo su primera experiencia en el fútbol peruano. Después de eso, no formó parte de ningún otro club peruano.

Aunque no reveló fecha ni detalles, la declaración de Gareca abre la posibilidad de que en un futuro cercano, cuando Alianza Lima busque un técnico, el argentino pueda ser una gran opción.

Es importante mencionar que la entrevista de Ricardo Gareca en 'Enfocados' se da luego de que el entrenador terminara su ciclo como entrenador de la selección chilena y arribara al Perú para la presentación del libro de Edwin Oviedo en la Feria del Libro en Lima.

