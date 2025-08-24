Guillermo Enrique dejó fuerte comentario sobre Universitario: "Un rival..."

Alianza Lima no pudo lograr la victoria contra Universitario de Deportes en el clásico peruano, luego de un gran partido lleno de emociones por todo lo vivido dentro de los 90 minutos que estuvieron a cargo del árbitro Jordi Espinoza. Tras finalizar el encuentro, Guillermo Enrique tuvo las primeras palabras tras ser elegido el mejor del partido.

En conversación con GOLPERÚ, el lateral derecho Enrique fue consultado sobre la valoración del empate logrado en el Estadio Monumental de Ate, considerando que la mayor posesión y ofensiva fueron de Universitario, además de tener dos expulsados, como Quevedo y Renzo Garcés.

Video: GOLPERÚ

"Obviamente, nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo. Era una cancha complicada, como lo es la de la U. Nosotros queríamos llevarnos el triunfo contra un rival directo, como se dice en la Copa. Este punto trataremos de hacer los méritos y trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos posibles para que al final del año celebremos", dijo de forma contundente.

Guillermo Enrique sobre José Carabalí luego del empate entre Universitario vs Alianza Lima

Por otro lado, Guillermo Enrique fue consultado sobre el duelo que tuvo en su banda contra el ecuatoriano José Carabalí, a quien no le permitió progresar en sus jugadas, anulándolo en diferentes momentos hasta el punto de no poder realizar sus típicas jugadas por la zona derecha.

"Obviamente tiene muchas cualidades positivas, es un jugador muy veloz, la verdad es que ha estado realizando un buen trabajo en la 'U'. Pero bueno, yo soy defensor, debo asegurarme de que no me superen ni me desborden. El mérito de estar en esta posición hoy en día se lo debo al entrenador, a mis compañeros y a toda mi familia que me apoya desde la distancia", concluyó ante las cámaras del canal deportivo.