Kevin Quevedo cometió un terrible falta a José Carabalí y fue expulsado del clásico
Kevin Quevedo cometió una dura falta golpeando a José Carabalí en el rostro. De esta forma, Alianza Lima se quedó con 10 hombres en el clásico contra Universitario de Deportes.
Alianza Lima busca el gol contra Universitario de Deportes y en medio de un ataque profundo hacia el arco de Sebastián Britos, Kevin Quevedo cometió una terrible falta en el rostro del delantero ecuatoriano José Carabalí, dejándolo tirado en el suelo quejándose de dolor, lo que ocasionó que el árbitro Jordi Espinoza muestre la tarjeta roja.
PUEDES VER: La fuerte discusión entre Hernán Barcos y Alex Valera en el Universitario vs Alianza: "Muerto...."
A los 17 minutos del segundo tiempo, Quevedo recibió un pelotazo desde la media cancha y en su lucha por ganar el balón, saltó con la pierna levantada golpeando con los zapatos el rostro de Carabalí.
Video: GOL PERÚ
Al instante, el árbitro Espinoza sacó la tarjeta roja de su bolsillo para dejar con 10 jugadores a Alianza Lima tras la expulsión sin discusión de Kevin Quevedo.
Amonestados en el Universitario vs Alianza Lima
Cabe destacar que esta edición del Universitario de Deportes vs Alianza Lima estuvo muy candente y ha tenido varios jugadores con tarjeta amarilla.
Los futbolistas que fueron amonestados por Jordi Espinoza en el clásico peruano por la jornada 07 del Torneo Clausura de la Liga 1 son:
- Jesús Castillo - Universitario (Tarjeta Amarilla)
- Hernán Barcos - Alianza Lima (Tarjeta Amarilla)
- Alex Valera - Universitario (Tarjeta Amarilla)
- Edison Flores - Universitario (Tarjeta Amarilla)
- Renzo Garcés - Alianza Lima (Tarjeta Roja)
- Carlos Zambrano - Alianza Lima (Tarjeta Amarilla )
- Kevin Quevedo - Alianza Lima (Tarjeta Roja)
- Jairo Velez - Universitario (Tarjeta Amarillo)
Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga 1
Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron en una nueva edición del clásico peruano correspondiente a la fecha 07 del Torneo Clausura de la Liga 1. El resultado final de este encuentro fue un empate 0 a 0. El Estadio Monumental de Ate fue el escenario de este emocionante partido que estuvo lleno de buenas jugadas, oportunidades de gol, jugadores lesionados y amonestaciones.
