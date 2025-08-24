Pedro Aquino fue tajante y dio firme calificativo sobre Alianza Lima: "Es un..."

Pedro Aquino es el nuevo fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura de la Liga 1 y los próximos enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En medio de su llegada y antes del partido contra Universitario de Deportes, fue entrevistado por el canal oficial del club íntimo y compartió comentarios reveladores sobre su incorporación al equipo blanquiazul.

En primera, el volante de la selección peruana y ahora jugador de Alianza Lima no se guardó nada y dejó un firme calificativo sobre el club y el Estadio Alejandro Villanueva que está ubicado alrededor de Matute.

Pedro Aquino fue tajante y dio firme calificativo sobre Alianza Lima previo a su posible debut ante Universitario por el clásico.

"Para mí es un honor poder pisar Matute, estar con Alianza Lima, es un equipo grande y cualquier jugador quisiera venir. Matute es un estadio glorioso, un estadio que ha logrado muchas cosas buenas, ya quiero que sea el día del partido para poder debutar y espero hacer las cosas bien", afirmó con contundencia.

A su vez, reveló que hay jugadores en Alianza que lo ayudaron a concretar su préstamo de un año con opción a compra al equipo dirigido por Néstor Gorosito.

"Tengo muchos compañeros en Alianza con los que jugamos en la selección, tuve comunicación con ellos y me insistieron para poder venir aquí", destacó a través de Alianza Lima TV.

Por otro lado, Pedro Aquino no fue ajeno y dio un fuerte mensaje sobre el clásico entre Universitario de Deportes vs Alianza Lima programado para disputarse en el Estadio Monumental de Ate este domingo 24 de agosto. "El clásico tenemos que ganarlo sí o sí", declaró Aquino de forma tajante y directa.

Por último, la 'Roca' Aquino brindó un firme mensaje para la hinchada de Alianza Lima, previo a su posible debut contra Universitario de Deportes por el clásico peruano. "Que confíen en mí, vengo a aportar, a dar todo de mí. En cada balón voy a ir a muerte y que no dejen de alentar", concluyó.