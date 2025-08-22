Eryc Castillo dio contundente calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."

Alianza Lima, en busca de encontrar un jugador que logre reemplazar la salida de Erick Noriega, fijó su mirada en Pedro Aquino, quien no pasaba por un buen momento en Santos Laguna al no ser considerado por su técnico. Es por eso que, tras concretar su llegada al cuadro íntimo, Eryc Castillo tuvo un fuerte comentario sobre el volante de la selección peruana.

Después de los entrenamientos con Alianza, Castillo fue sorprendido por diversos medios, entre ellos Jax Latin Media, quienes le consultaron su opinión sobre Aquino al incorporarse a los trabajos por primera vez junto a sus nuevos compañeros bajo las órdenes de Néstor Gorosito.

Video: Jax Latin Media

"Feliz con eso (primer entrenamiento de Aquino), cada vez que llega un jugador a sumar al club. Es un jugador que transmite buenas sensaciones y que va a ser de gran ayuda", afirmó.

Por otro lado, Eryc Castillo también habló sobre su primer clásico en el Estadio Monumental de Lima frente a Universitario de Deportes vistiendo los colores de Alianza Lima.

"Contentos, estamos capacitados para hacer las cosas bien. Que Dios permita que las cosas salgan de la mejor manera, conforme a lo que venimos haciendo. Igual falta mucho más, así que va a ser un partido bonito", declaró.

Por último, los periodistas le preguntaron sobre su continuidad en Alianza Lima luego de su buen rendimiento en la Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que aún no ha concretado una renovación y que otros clubes lo tendrían en la mira para un próximo fichaje.

"Se está hablando, eso no depende de mí. Mi representante está a cargo de eso. Yo me sigo concentrando en la parte futbolística. Me gustaría quedarme, ya que tengo el cariño y el amor que un jugador necesita", afirmó.