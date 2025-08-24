- Hoy:
¡Sorpresa! Alianza Lima fue superado 2-0 por su rival y se aleja de la pelea por el título
Alianza Lima no logró su mejor desempeño y cayó derrotado 2-0 en la última fecha. Los blanquiazules cedieron 3 puntos clave y se alejan del título del torneo.
Alianza Lima mantiene como objetivo principal ganar el Torneo Clausura de la Liga 1, así como destacarse en todas sus categorías y divisiones. Mientras el primer equipo se prepara para el clásico ante Universitario, las divisiones menores sufrieron una derrota por 2-0 en la última jornada de la Liga 3, complicando sus aspiraciones en la lucha por el título.
Resulta que, en el duelo correspondiente por la segunda fecha del Grupo B, los blanquiazules se enfrentaron a Juventus en el Estadio Municipal de Huamachuco y terminaron cayendo por 2-0. Los goles del partido fueron obra de Piero Cabel, quien se volvió una pesadilla para la defensa del equipo de La Victoria.
El cuadro 'íntimo' no mostró su mejor desempeño al desperdiciar varias ocasiones de gol y sigue en la espera de sumar su primera victoria en esta etapa de la Liga 3, pues en la fecha anterior terminaron igualando 1-1 ante Universitario.Alianza Lima cayó 2-0 ante Juventus y cedió puntos en la tabla.
Este resultado permitió al equipo de casa escalar hasta la segunda posición de la tabla, mientras que Alianza Lima terminó relegado en el último lugar, poniendo en serio riesgo su clasificación a los playoffs.
Próximo partido de Alianza Lima en la Liga 3
Alianza Lima retomará los entrenamientos para preparar su visita a Deportivo Lute el próximo domingo 31 de agosto a las 3:30 p.m. Los blanquiazules no pueden permitirse errores, pues una derrota comprometería seriamente sus opciones de avanzar a la ronda final.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3
|Grupo B
|PJ
|PUNTOS
|1. Universitario
|2
|6
|2. Juventus
|2
|4
|3. Deportivo Lute
|2
|3
|4. Alianza Lima
|2
|1
*Universitario sumó 2 puntos extra por ser líder en la fase previa, y Juventus obtuvo un punto adicional por quedar segundo.
