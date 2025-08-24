El impactante detalle que pone a Alianza Lima por encima de Universitario para el clásico

Universitario vs Alianza Lima se enfrentan HOY en un nuevo episodio del clásico del fútbol peruano, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Este encuentro no solo estará marcado por la histórica rivalidad entre ambos clubes, sino que también podría ser decisivo en la lucha por el título nacional.

El cuadro 'íntimo' llegará a este duelo motivado tras haber conseguido su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que la 'U' deberá reponerse de la eliminación ante Palmeiras en la Libertadores. Sin embargo, hay un detalle que juega en contra de los cremas: pese a ser el equipo más regular de la Liga 1, su valor de mercado es inferior al de los blanquiazules.

La millonaria diferencia de valor entre Alianza Lima y Universitario

De acuerdo con el prestigioso portal especializado en fichajes, Transfermarkt, el plantel de Alianza Lima está valorizado en 15,58 millones de euros, lo que los posiciona como el equipo más caro de toda la Liga 1.

Por su parte, Universitario de Deportes presenta un valor de mercado de 13,45 millones de euros, ubicándose como el tercer plantel más valioso del torneo. Esto significa que los blanquiazules superan en 2,13 millones a los cremas.

El plantel de Alianza Lima es más valioso que el de Universitario, según Transfermarkt.

Si bien estas cifras no influyen directamente en el rendimiento dentro del campo, sí representan un claro indicador de la calidad de ambas plantillas. Además, cabe resaltar que el conjunto dirigido por Néstor Gorosito incrementó notablemente su valorización en el mercado gracias a los múltiples refuerzos que incorporó.

Jugadores más caros de Alianza Lima

Estos son los jugadores más valiosos del plantel de Alianza Lima:

Sergio Peña - 2 millones de euros

Pedro Aquino - 1,5 millones de euros

Guillermo Enrique - 1,4 millones de euros

Renzo Garcés - 1 millón de euros

Miguel Trauco - 850 mil euros

Jugadores más caros de Universitario

Estos son los jugadores mejor cotizados de Universitario: