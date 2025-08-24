- Hoy:
El impactante detalle que pone a Alianza Lima por encima de Universitario para el clásico
Universitario vs Alianza Lima se enfrentan por el clásico de la Liga 1. En la previa se conoció un detalle que podría inclinar la balanza a favor de los blanquiazules. ¿De qué se trata?
Universitario vs Alianza Lima se enfrentan HOY en un nuevo episodio del clásico del fútbol peruano, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Este encuentro no solo estará marcado por la histórica rivalidad entre ambos clubes, sino que también podría ser decisivo en la lucha por el título nacional.
PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs Alianza Lima HOY: el sorpresivo once de Fossati y Gorosito para el clásico
El cuadro 'íntimo' llegará a este duelo motivado tras haber conseguido su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que la 'U' deberá reponerse de la eliminación ante Palmeiras en la Libertadores. Sin embargo, hay un detalle que juega en contra de los cremas: pese a ser el equipo más regular de la Liga 1, su valor de mercado es inferior al de los blanquiazules.
La millonaria diferencia de valor entre Alianza Lima y Universitario
De acuerdo con el prestigioso portal especializado en fichajes, Transfermarkt, el plantel de Alianza Lima está valorizado en 15,58 millones de euros, lo que los posiciona como el equipo más caro de toda la Liga 1.
Por su parte, Universitario de Deportes presenta un valor de mercado de 13,45 millones de euros, ubicándose como el tercer plantel más valioso del torneo. Esto significa que los blanquiazules superan en 2,13 millones a los cremas.El plantel de Alianza Lima es más valioso que el de Universitario, según Transfermarkt.
Si bien estas cifras no influyen directamente en el rendimiento dentro del campo, sí representan un claro indicador de la calidad de ambas plantillas. Además, cabe resaltar que el conjunto dirigido por Néstor Gorosito incrementó notablemente su valorización en el mercado gracias a los múltiples refuerzos que incorporó.
Jugadores más caros de Alianza Lima
Estos son los jugadores más valiosos del plantel de Alianza Lima:
- Sergio Peña - 2 millones de euros
- Pedro Aquino - 1,5 millones de euros
- Guillermo Enrique - 1,4 millones de euros
- Renzo Garcés - 1 millón de euros
- Miguel Trauco - 850 mil euros
Jugadores más caros de Universitario
Estos son los jugadores mejor cotizados de Universitario:
- Jairo Concha - 1,2 millones de euros
- Andy Polo - 1 millón de euros
- Edison Flores - 1 millón de euros
- Álex Valera - 900 mil euros
- Rodrigo Ureña - 800 mil euros
