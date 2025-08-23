Fossati tomó firme medida con Jesús Castillo y Anderson Santamaría para el Universitario vs Alianza

Universitario de Deportes tiene uno de los partidos más importantes de la temporada como el que afrontará ante Alianza Lima en el Estadio Monumental. Los cremas tienen la gran chance de ubicarse como líderes absolutos del Torneo Clausura, teniendo en cuenta los empates de Sporting Cristal y Cusco FC.

En medio de la antesala, Jorge Fossati ha sorprendido a millones de aficionados con una decisión respecto a los fichajes a mitad de año como Jesús Castillo y Anderson Santamaría. Ambos jugadores han estado sumando minutos en cotejos de Libertadores y Clausura, por lo que el 'Nonno' no dudó en comunicarles su postura.

Jesús Castillo y Anderson Santamaría serán titulares en Universitario

Jorge Fossati confía en la experiencia de cada uno de estos futbolistas y se les ha informado que serán titulares en el clásico entre Universitario vs Alianza Lima. Jesús Castillo y Anderson Santamaría afrontarán su primer clásico en su carrera, por lo que tendrán la gran responsabilidad de lucirse en el coloso de Ate.

Según pudo informar el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, ambos refuerzos que llegaron en este mercado de pases de la Liga 1 se perfilan a ser los titulares indiscutibles para defender su puesto ante un rival directo como Alianza Lima. De esta manera, todo va quedando listo para el pitazo inicial contra los blanquiazules.

Todo hace indicar que Fossati quedó convencido del juego de ambos jugadores en el pasado encuentro entre Palmeiras vs Universitario. Su solidez defensivo y de recuperación fueron claves para el estratega uruguayo, quien quiere poner lo mejor que tiene en el clásico y darle una alegría a la fiel afición 'merengue'.

Posible alineación de Universitario ante Alianza Lima

Este sería el once de Universitario para enfrentar a Alianza Lima en el Estadio Monumental: Britos, Riveros, Corzo, Di Benedetto, Polo, Inga, Murrugarra, Pérez Guedes, Concha, Flores y Valera.