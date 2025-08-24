Carlos Zambrano da rotundo comentario de Universitario tras empate con Alianza: "Ni que nos..."

Alianza Lima rescató empate ante Universitario de Deportes en el clásico por la fecha 7 del Torneo Clausura. Los blanquiazules terminaron con 9 hombres al término de los 90 minutos, por lo que Carlos Zambrano se dirigió en conferencia de prensa para dejarle un mensaje a los cremas por todo lo acontecido en el terreno de juego.

Como parte del protocolo post partido, uno de los jugadores blanquiazules debía hacerse presente en la conferencia de prensa. El elegido fue el 'Káiser', quien habló claramente sobre el juego de Universitario y se animó a calificarlos para sorpresa de los presentes en dicho sector del Estadio Monumental.

El central blanquiazul no tuvo filtro para decir que es "un gran rival", pero que a lo largo del compromiso no lograron generar claras ocasiones de gol para que peligre su arco en este clásico. De hecho, valoró la gran labor defensiva del equipo de Néstor Gorosito, ya que en este duelo ante los cremas se vio muy bien reflejado.

"Creo que el primer tiempo la U jugó bien. Nos presionó bien. Nos faltó juntar más en el medio. Pero aún así tampoco es que hayan tenido muchas claras ni que nos hayan dominado. En el segundo tiempo intentamos jugar más. Con la expulsión se nos complicó. Al frente tuvimos un gran rival. Se respeta, pero creo que cuando no se puede ganar, lo importante no es perderlo. Siendo realistas, no nos ocasionaron una clara. Defensivamente nos hacemos fuertes", declaró Carlos Zambrano.

(VIDEO: GOLPERÚ)

Carlos Zambrano fue amonestado en el clásico

El defensa blanquiazul recibió la tarjeta amarilla en el clásico del fútbol peruano, por lo que estuvo condicionado en gran parte del compromiso. Fuera de ello, no fue uno de los dos expulsados que tuvo Alianza Lima ante Universitario, ya que los afectados fueron Kevin Quevedo y Renzo Garcés.

(VIDEO: GOLPERÚ)