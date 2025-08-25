Farfán y su jugada millonaria: apostó 10.000 soles y se llenó los bolsillos gracias a Alianza

Este último domingo 24 de agosto se disputó el clásico en el estadio Monumental entre Universitario vs Alianza Lima. El resultado final del partido fue un empate sin goles; sin embargo, el que terminó celebrando el marcador fue Jefferson Farfán tras haber apostado una fuerte monto.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Farfán decidió mostrar el monto apostado y qué jugada hizo. Fueron 10.000 soles apostado por el exjugador blanquiazul al empate de Alianza Lima, monto que terminó convirtiéndose casi en el doble.

Recordemos que esta no es la primera vez que Farfán muestra su 'fe' en Alianza Lima. Durante el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, Jefferson apostó al triunfo del equipo de sus amores y también resultado ganador, ya que los íntimos ganaron 2-0.

Cuánto ganó Farfán por apostar al clásico peruano

Jefferson Farfán decidió hacer una apuesta en favor de Alianza Lima durante el clásico 2025. La 'Foquita' hizo la jugada de empate o victoria de los blanquiazules. Y tras quedar igualado el duelo contra Alianza Lima, el '10 de la Calle' se llevó un total de 16.800 soles.

La jugada de Farfán para ganar en su apuesta del clásico

Próximo partido de Alianza

Luego del clásico la Liga1 2025 entra en receso, pues la selección peruana empezará con los entrenamientos pensando en la última fecha FIFA doble de las Eliminatorias 2026. Post parón, Alianza Lima se medirá contra Deportivo Garcilaso en Matute el próximo 13 de septiembre y cinco días después jugará la ida de la Copa Sudamericana 2025 ante un rival aún por definir.

Cómo va Alianza Lima en la tabla de posiciones

En el Torneo Clausura, Alianza Lima es quinto al en la tabla de posiciones al sumar 12 puntos contra las 15 unidades del líder Universitario. En tanto, en el Acumulado Liga 1 se ubica en la segunda casilla con 49 pts frente a los 54 pts de los cremas.