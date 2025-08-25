Diego Penny lapidó a Hernán Barcos tras declaraciones sobre Valera: "Rompió códigos"

El segundo clásico de la Liga 1 2025 terminó igualado sin goles; sin embargo, el momento más importante fue el que protagonizó Hernán Barcos vs Alex Valera durante y post partido entre Alianza Lima y Universitario en el Monumental. La situación fue tan tensa que hubo declaraciones de ambos lados.

PUEDES VER: Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay

Tras esta controversia, Diego Penny, una voz autorizada y por haber sido parte del fútbol peruano durante tantos años, salió al frente y lapidó la actitud del 'Pirata' Barcos. Para el exaquero de Sporting Cristal, el jugador de Alianza Lima rompió los códigos entre futbolistas.

¿Qué dijo Diego Penny sobre Hernán Barcos?

"Se rompieron los códigos totalmente. Barcos la tenía que dejar ahí, pero salió y despotricó contra Valera innecesariamente… La cag*, se equivocó. Se excedió con lo que dijo... Normalmente se solucionan las cosas de fútbol con una llamada", expresó Diego Penny en el programa de YouTube Denganche.

¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Alex Valera?

Todo empezó cuando, aparentemente Hernán Barcos perdió la paciencia y llamó "Muert" y Cag**". La discusión no quedó ahí. Al finalizar el encuentro en el Monumental, el jugador de Alianza Lima fue consultado por el cruce que tuvo con Valera y lejos de evitar pronunciarse, siguió y cargó contra el delantero crema.

"Estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto (Valera) y por eso reaccioné. Tendría que saber respetar, es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol… Me falta el respeto a mí, después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria…", profundizó el 'Pirata' sobre la discusión que tuvo con el futbolista de Universitario.

Por su parte, Alex Valera evitó dar más detalles sobre y precisó que todo queda dentro del campo. "Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda".