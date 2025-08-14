Jefferson Farfán apostó 10 mil soles a victoria de Alianza vs U. Católica y su cuenta bancaria 'reventó'

Alianza Lima logró derrotar 2-0 a U. Católica en Matute, generando gran alegría entre la afición blanquiazul que tiene esperanzas de seguir avanzando en la Copa Sudamericana 2025. Asimismo, esta importante victoria del 'Equipo del Pueblo' hizo que miles de hinchas ganaran dinero tras realizar apuestas deportivas y uno de ellos fue Jefferson Farfán.

Mediante sus redes sociales, el exjugador peruano compartió su boleto ganador que le hizo 'reventar' su cuenta bancaria, ya que en solo minutos obtuvo una importante suma de dinero luego que apostar 10 mil soles al triunfo de los dirigidos por Néstor Gorosito. ¿Cuál fue su jugada? Ahora te lo contamos.

Jefferson Farfán apostó a victoria de Alianza Lima y ganó

En la imagen compartida a través de Instagram, se puede apreciar que 'La Foquita' puso en juego S/ 10.000 y le tuvo fe que el 'equipo de sus amores' haga respetar su localía ante el cuadro ecuatoriano. Y así fue, ya que a los 76 minutos, Alan Cantero abrió el marcador y anotó el primer tanto a favor de Alianza Lima.

'La Foquita' le tuvo fe a Alianza Lima y logró multiplicar su inversión. | Imagen: Instagram

Posteriormente, el '19' del cuadro íntimo logró anotar el segundo gol a los 87 minutos, asegurando la victoria en el Estadio Alejandro Villanueva. Este triunfo alegró a todos los hinchas del equipo blanquiazul, pero sobre todo a Jefferson Farfán que logró obtener la jugosa suma de S/ 17,700 en solo 90 minutos.

Gol de Alianza Lima vs U. Católica

Alan Cantero anotó su doblete y desató la locura en Matute. Alianza Lima saca ventaja de cara al partido de vuelta de la próxima semana en Ecuador de los octavos de final por la Sudamericana 2025.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será este sábado 16 de agosto de 2025 a las 8:00 p. m. (hora peruana) frente a la Asociación Deportiva Tarma (ADT) por el Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Mientras que por la Copa Sudamericana 2025, correspondiente al duelo de vuelta por los octavos de final, se jugará el miércoles 20 de agosto de 2025 a las 7:30 p. m. (hora de Perú) frente a Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.