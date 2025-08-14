Novia de Ian Wisdom, la gran revelación de Cristal, le dedicó romántico video e hinchas le hacen singular pedido

Para el Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal cuenta con destacados refuerzos, como Miguel Araujo y Luis Abram, que emocionan a los hinchas cerveceros, pero también tiene a sus titulares indiscutibles, como lo es el joven de tan solo 19 años, Ian Wisdom. El mediocampista ha logrado ganarse el cariño de los hinchas, quienes no dudaron en lanzarle fuerte pedido a su novia.

Hinchas de Sporting Cristal le hacen singular pedido a novia de Ian Wisdom

El jugador de 'La Fuerza Ganadora' tiene una relación sentimental con Isabella Yzaga, a quien en su último partido ante Melgar en el Estadio Alberto Gallardo, le dio un gran beso tras anotar el único tanto del partido. En medio de este contexto, la joven compartió un emotivo video para el deportista, sin imaginar los comentarios que recibiría.

Isabella publicó un romántico clip en su cuenta de TikTok, con íntimos momentos a lado de Ian Wisdom. En las fotografías se puede observar lo enamorados que están los jóvenes, además, se aprecia diversas situaciones de la pareja, como en la playa, gimnasio, estadio y mucho más.

En la sección de comentarios, los usuarios no dudaron en pedirle a la joven que 'cuide' a la nueva revelación de Sporting Cristal, ya que su talento demostrado en el campo lo ha convertido en una pieza importante del cuadro celeste, que actualmente ocupa el primer puesto de la Tabla de Posiciones del Clausura.

"Cuídalo bastante, ya lo queremos bastante en SC", "Llévalo a la luna por mí. Fuera de bromas, cuida y apoya siempre a este tremendo crack que en la cancha siempre lo apoyaremos nosotros", "Cuídalo mucho, que lo admiramos en Sporting Cristal", "Cuídamelo a mi ruso, no lo exprimas mucho", indicaron.

Hinchas de Sporting Cristal reaccionan al video de la novia de Ian Wisdom.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?

Sporting Cristal se enfrentará a Deportivo Binacional el sábado 16 de agosto de 2025, a las 17:30 hora local. El partido corresponde a la Fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1, y se llevará a cabo en Juliaca, en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina.