Luis Abram hizo su debut en el Torneo Clausura con Cristal, el momento fue sumamente emotivo para los hinchas del cuadro cervecero, porque hace 8 años, el jugador peruano no vestía la indumentaria celeste.

Una de las personas más emocionadas con su regreso es su pareja Celeste Casanova, quien mostró en sus redes sociales todo lo que se preparó el seleccionado peruano para su debut en el equipo del Rímac.

Esposa de Abram muestra la preparación de Luis Abram

Luis Abram y su pareja visitaron las mejores tiendas para su presentación en Sporting Cristal. En las imágenes se puede ver al jugador luciendo su terno junto a modistas. Por su parte, Celesta también buscó el mejor outfit para acompañar a su pareja.

"Como no ibamos hacer toda esa logística, si la ocasión lo ameritaba. El regreso a casa SC", comentó la pareja del actual jugador de Sporting Cristal. En las redes, la pareja de Yotún y Araujo no dudaron en darle la bienvenida a Casanova.

Publicación que realizó la esposa de Luis Abram.

Celeste le da emotivo beso a Luis Abram en su debut

En el segundo tiempo del partido entre Sporting Cristal y Melgar, Luis Abram ingreso al campo de juego para hacer su debut. A pesar de que, el equipo celeste no logró anotar un gol más en el duelo, el jugador fue ovacionado por los hinchas, sobre todo por su pareja, quien no dudó en darle un apasionado beso.

El tierno beso de Luis Abram y Celeste.