Ana Siucho y su potente mensaje tras confirmarse su regreso a Lima: "No cambias..."

Ana Siucho y Edison Flores anunciaron el fin de su matrimonio, esta noticia generó un gran asombro entre los seguidores del jugador de Universitario de Deportes. Tras confirmarse que no estaban juntos, vincularon a la aún esposa del deportista con un empresario.

Tiempo después, ella aseguró que solo tenía una amistad con el empresario, quien reveló que conocía al popular 'Orejitas'. Tras ello, la hermana de Roberto Siucho se fue de viaje a Estados Unidos con sus menores.

¿Ana Siucho le envía indirecta a Edison Flores?

Mediante sus redes sociales oficiales, Ana Siucho confirmó que llegó a Lima y no dudó en dejar un mensaje sobre el clima de la capital. "Lima, la gris. No cambias", escribió la joven doctora en la parte superior de la foto que mostraba el cielo nublado.

Esta fue la publicación que realizó Ana Siucho.

Hace algunos días, a poco de cumplirse 1 mes de su separación pública. Edison Flores compartió un reflexivo mensaje en sus redes sociales sobre las emociones. El post captó la atención de diversos programas de espectáculos.

"Y un día te das cuenta (…) que no era el éxito lo que más llenaba, ni tener todo bajo control. Qué lo más valioso era despertarte en paz, comer sin culpa, decir que 'no' sin miedo, respirar hondo y sentir que estás aquí, presente. Qué era quedarte en silencio y sentirte bien con eso", se lee en el post del mundialista.