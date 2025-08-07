Jacqueline Palomino revela el insólito apodo que le puso a su esposo Miguel Araujo tras operación

Miguel Araujo se ganó rápidamente el cariño de la hinchada de Sporting Cristal, y no es para menos. El zaguero de la selección peruana no se detuvo hasta convertirse en uno de los mejores jugadores del Torneo Clausura 2025. Su presencia en el equipo fue clave para mantener la valla invicta durante el segundo semestre.

Sin embargo, al evitar un gol de Alianza Lima en los últimos minutos del partido, sufrió una contusión en la muñeca. Frente a esta difícil situación, su esposa Jacqueline Palomino le brindó su apoyo en las redes sociales, sorprendiendo a todos al llamarlo "ministro de Defensa". ¿Cuál es el origen de este sobrenombre? Aquí te contamos los detalles.

El nuevo apodo de Miguel Araujo

Miguel Araujo enfrentó una operación la tarde del miércoles 6 de agosto. Afortunadamente, la intervención fue exitosa, y el experimentado defensor agradeció personalmente los mensajes de apoyo recibidos. "Quiero agradecer inmensamente a Dios primero, porque de su mano todo; a la institución Sporting Cristal porque me respaldó desde el minuto uno; a los mensajes de familiares, amigos e hinchas y no tan hinchas también, por su preocupación, su buena onda y sus deseos por mi pronta recuperación", escribió el exjugador de Alianza Lima.

Por su parte, Jacqueline Palomino, pareja de Araujo, también expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo. La ferviente hincha de Sporting Cristal estuvo pendiente de la operación y no se separó de él hasta que recibió el alta médica. Así lo mostró en una de las historias que publicó en su cuenta de Instagram.

Lo que llamó la atención fue cómo ahora le dice al padre de sus hijos: "Almorzando, ni en pedo me muevo (de la clínica) hasta que salga el ministro de Defensa (Miguel Araujo)", indicó Palomino a través de la famosa red social. La tierna publicación incluyó una fotografía de su familia.

¿Por qué llama "Ministro de Defensa" a Miguel Araujo?

Desde su llegada a Sporting Cristal, Miguel Araujo se destacó por sus intervenciones y su voz de mando en el bloque defensivo del equipo. Gracias a su capacidad para detener ataques, realizar jugadas clave y liderar la línea defensiva, su pareja lo apodó cariñosamente "ministro de Defensa".