Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look: "El que no tiene se viste..."
El delantero de Alianza Lima fue blanco de críticas por su cuestionada vestimenta en la fiesta de Ana Paula Consorte, pero su compadre no dudó en defenderlo.
En los últimos días, Paolo Guerrero estuvo en el ojo de la tormenta luego de que se viralizarán imágenes de la fiesta de su pareja, Ana Paula Consorte. Lo que sucede, es que el jugador de Alianza Lima presentaba una lesión que lo alejó temporalmente de las canchas, pero en los videos se muestra bailando sin ningún problema. Sin embargo, eso no fue todo, ya que su singular look no pasó desapercibido.
Para nadie es un secreto que el delantero íntimo prefiere ropa oversize y peinados estrambóticos, pero al ser una fiesta elegante muchos imaginaron que su atuendo sería diferente. Para sorpresa de muchos, el 'Depredador' lució una vestimenta holgada, situación que generó duros comentarios en redes sociales y, por supuesto, de Magaly Medina.
Jefferson Farfán lanza 'dardo' por críticas de look de Paolo Guerrero
Paolo Guerrero no fue el único criticado por su look, también su compadre, Jefferson Farfán, quien tuvo un aspecto similar a su mejor amigo. Por lo que mediante su cuenta de Instagram, no dudó en pronunciarse de manera fuerte y claro. Conoce qué fue lo publicó 'La Foquita' en su defensa.
"Te amo hermano. El que no tiene se viste como quiere, y el que tiene también.", fue el mensaje del exjugador peruano. En la historia se muestra una fotografía de ambos deportistas abrazándose y felices en la celebración de Ana Paula Consorte.'La Foquita' respondió ante ola de críticas por sus cuestionados atuendos. | Imagen: Instagram
Magaly Medina critica el look de Paolo Guerrero
Quien no puedo evitar comentar sobre el look de los invitados a la fiesta de cumpleaños de la brasileña, fue Magaly Medina. En su programa, la popular 'Urraca' mandó fuertes comentarios a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, mencionando que no eran los atuendos apropiados para la ocasión.
"Esos pantalones de Guerrero. Tiene el mismo look desde que era chibolo. Un look de chico de 14 años. Pero no puedes ponerte un poco más formal. Aunque Guerrero parecía un cantante de orquesta. Fiesta como esa amerita ir con un atuendo más formal, no que te vistas como ir a un concierto de reguetón", indicó.
