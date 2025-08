Pablo Ceppelini es ampayado en discoteca con chica reality, pero terminó besando a otra joven - VIDEO

Pablo Ceppelini, mediocampista de Alianza Lima, vuelve a captar la atención de los medios de espectáculos. El jugador uruguayo asistió a una discoteca de Barranco junto a una exchica reality; sin embargo, su salida dio un giro inesperado.

Pablo Ceppelini, jugador de Alianza, es captado junto a Flor Ortola

En las imágenes difundidas por el programa 'Amor y Fuego' se muestra a Pablo Ceppelini ingresando a una discoteca de la mano con Flor Ortola, exintegrante de 'Esto es guerra' y amiga cercana de Alejandra Baigorria. Sin embargo, su salida dio un giro inesperado cuando el jugador terminó besando a otra joven.

Conforme avanzaba la noche, el modelo argentina decidió dar una vuelta con sus amigas, este momento fue aprovechado por el mediocampista, quien se acercó a una muchacha para bailar. De un momento a otro, el íntimo le dio un apasionado beso.

No es la primera vez que el jugador de Alianza Lima está involucrado en un escándalo, ya que hace algunos meses dos jóvenes brasileñas lo denunciaron por no reconocer a sus hijos, además, indicaron que el deportista no se hace cargo de ninguno de los menores.

En lo que va de la temporada, Pablo Ceppelini ha perdido la titularidad en Alianza Lima, y más de un hincha lo ha criticado, porque no tiene compromiso con el equipo blanquiazul que en el Torneo Apertura no ha tenido un buen performance.