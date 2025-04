Dalia Durán reveló si tuvo un encuentro íntimo con Miguel Trauco - VIDEO

Durante el programa, la joven dio a conocer que el seleccionado peruano siempre intentaba comunicarse con ella, pero que ella no estuvo interesada en tener algo más que una amistad con él. En ese sentido, respondió que no tuvo intimidad con Trauco.

Esta respuesta sorprendió a Beto, quien no dudo en preguntar por qué no dio ese paso con el futbolista. Dalia indicó que ella no tuvo esa intención a pesar de que él le decía que quería ir a verla a su casa.