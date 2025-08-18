Real Madrid vs Osasuna EN VIVO por LaLiga: A qué hora, apuestas, formación y dónde ver

Real Madrid vs. Osasuna se enfrentan por la primera fecha de LaLiga, este martes 19 de agosto, desde las 2:00 p.m. (horario peruano) y 9:00 p.m. (horario español) en el Santiago Bernabéu. La transmisión del emocionante duelo, que marcará el inicio de la era Xabi Alonso en el cuadro blanco, estará a cargo de DSports.

Tras el 'fracaso' del Mundial de Clubes y una temporada para el olvido, el Real Madrid decidió realizar cambios radicales. Xabi Alonso volvió al cuadro blanco, su casa, pero ahora como entrenador, encargado en liderar el proyecto deportivo.

También legendarios jugadores como Luka Modric y Lucas Vázquez dejaron el club. Apostaron por Álvaro Carreras, Rafael Obrador, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold como sus flamantes refuerzos.

Además, Kylian Mbappé se recuperó y está motivado en hacer historia con el Real Madrid. Vinicius busca consolidarse y Jude Bellingham se operó de la lesión al hombro, que lo azotó la temporada anterior y es el encargado en ser el eje del equipo.

Real Madrid quiere iniciar LaLiga con un triunfo

Otro jugador que se roba las ilusiones de los hinchas es Arda Güler. El 'Turco' realizó un gran papel en el Mundial de Clubes y Xabi le dio la confianza para ocupar el puesto que dejó Luka Modric.

"Todos lo afrontamos expectantes, ilusionados, con ganas de empezar la temporada. Han sido dos semanas cortas, pero intensas y ya queremos pisar el Bernabéu. Queremos empezar bien. El primer partido siempre es importante. Mañana ya es el día", expresó el DT blanco.

Además, el DT del Real Madrid se pronunció sobre Rodrygo. Los rumores en el mercado indicaron que el extremo brasileño no estaría en los planes el club, Xabi dejó en claro que lo tiene en cuenta.

"Rumores en veranos hay muchos. Le he visto bien. Cuento con todos y quiero que estén sintiendo por y para el equipo y que estén al 100%. Eso es lo que me preocupa y lo que me ocupa ahora mismo", puntualizó.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Osasuna?

México: 1:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Paraguay: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Osasuna?

Los canales para ver EN VIVO el partido Real Madrid contra Osasuna por LaLiga Española son:

Argentina: DGO y DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports 2 Bolivia

Brasil: Disney Plus Premium

Chile: DGO y DirecTV Sports

Colombia: DGO y DirecTV Sports

Ecuador: DGO y DirecTV Sports

México: Sky +

Perú: DGO y DirecTV Sports

España: DAZN, Movistar +, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar HD

Venezuela: DGO y DirecTV Sports

Uruguay: DGO y DirecTV Sports

¿Cómo ver Real Madrid vs Osasuna en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el emocionante partido entre Real Madrid contra Osasuna será transmitido EN VIVO por ESPN +, Fubo TV y ESPN Deportes.

Real Madrid vs. Osasuna: últimos partidos

Osasuna 1-1 Real Madrid | 15.02.25

Real Madrid 4-0 Osasuna | 09.11.24

Osasuna 2-4 Real Madrid | 16.03.24

Real Madrid 4-0 Osasuna | 07.10.23

Real Madrid 2-1 Osasuna | 06.05.23

Real Madrid vs. Osasuna: Pronóstico y apuestas

Apuestas Real Madrid Empate Osasuna Betsson 1.23 6.40 12.50 Betano 1.26 6.50 13.00 Bet365 1.22 6.25 13.00 1xBet 1.23 7.32 15.00 Betsafe 1.23 6.40 12.50 CoolBet 1.25 6.70 12.50 DoradoBet 1.25 6.00 13.00

Real Madrid vs. Osasuna: Posible alineación

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz, Bretones; Torró, Moncayola; Moi Gómez, Oroz y Budimir.