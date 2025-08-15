Barcelona vs. Mallorca EN VIVO por LaLiga: A qué hora, dónde ver y apuestas
Barcelona se medirá contra Mallorca por la primera fecha de LaLiga EA Sports en el Campo de fútbol de Son Moix. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO el partido.
El campeón salta al campo. Barcelona inicia su camino en LaLiga EA Sports ante Mallorca en el Son Moix. Este emocionante partido se realizará el sábado 16 de agosto a las 12:30 p.m. (en el horario peruano) y 7:30 p.m. (en el horario español). La transmisión EN VIVO del duelo estará a cargo de ESPN y Disney Plus.
Barcelona quiere seguir haciendo historia y sabe que la mejor manera de iniciar la temporada es ganando. Con la baja confirmada de Ter Stegen (lesionado), Joan Garcia se perfila como titular. Hay expectativas por ver al portero como dueño del arco azulgrana.
Hansi Flick se mostró tocado por la salida de Iñigo Martínez. El encargado en reemplazar al central español es Ronald Araujo. El uruguayo hará dupla con Cubarsí.
"No estoy contento de que se vaya, es un gran jugador, tiene una personalidad tremenda y nunca pide nada. Le mete intensidad, ganas, fuerza… Era muy importante para el resto de jugadores", expresó el DT de Barcelona.Lamine Yamal es la gran figura de Barcelona
Robert Lewandowski entrenó en solitario y se perderá el duelo. Por lo que Ferran Torres iniciará las acciones. El flamante fichaje de Barca, Marcus Rashford, estará en el banco de suplentes esperando su oportunidad.
Sobre los refuerzos, el DT de Barcelona indicó que hay incomodidad porque debe esperar si el club logra escribir a sus fichajes. Expresó que confía en la directiva.
"Como pueden imaginar no estoy muy contento y tenemos que esperar hasta mañana. Ocurrió lo mismo el curso pasado. Hay que centrarse en lo que podemos hacer. En lo demás, confío en el club", indicó Flick.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Mallorca?
- México: 11:30 a.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 1:30 p.m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 2:30 p.m.
- España: 7:30 p.m.
¿Dónde ver Barcelona vs. Mallorca?
- Argentina: Disney+, ESPN
- Bolivia: Disney+, ESPN2
- Chile: Disney+, ESPN2 Chile
- Colombia: Disney+, ESPN2
- Ecuador: Disney+, ESPN2
- Mexico Sky+, Sky Sports
- Panama: Sky Sports Norte
- Paraguay: Disney+ Premium ArgentinaESPN2 Colombia
- Perú: Disney+ Premium ChileESPN2
- España: Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD
- Uruguay: Disney+ Premium ArgentinaESPN2 Colombia
- USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN2, ESPN Deportes
- Venezuela: Disney+, ESPN2
Barcelona: Últimos partidos
- Barcelona 5-0 Como
- Daegu 0-5 Barcelona
- Seoul 3-7 Barcelona
- Vissel Kobe 1-3 Barcelona
- Athletic Club 0-3 Barcelona
Mallorca: Últimos partidos
- Mallorca 2-0 Hamburgo
- Poblense 0-2 Mallorca
- Mallorca 1-1 Parma
- Mallorca 0-4 Lyon
- Mallorca 2-1 Al-Ahli Dubai
Barcelona vs. Mallorca: Últimos partidos
- Barcelona 1-0 Mallorca | 22.04.25
- Mallorca 1-5 Barcelona | 03.12.24
- Barcelona 1-0 Mallorca | 08.03.24
- Mallorca 2-2 Barcelona | 26.09.23
- Barcelona 3-.0 Mallorca | 28.05.23
Barcelona vs. Mallorca: Pronóstico y apuestas
|Mallorca
|Empate
|Barcelona
|Betsson
|8.30
|4.95
|1.37
|Betano
|7.80
|5.30
|1.42
|Bet365
|7.00
|5.25
|1.38
|CoolBet
|7.50
|5.10
|1.43
|DoradoBet
|7.00
|4.75
|1.44
Barcelona vs. Mallorca: Posible alineación
Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
Mallorca: Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent, Mojica; Mascarell, Morlanes, Darder; Asano, Pablo Torre y Muriqi.
