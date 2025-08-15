Barcelona vs. Mallorca EN VIVO por LaLiga: A qué hora, dónde ver y apuestas

El campeón salta al campo. Barcelona inicia su camino en LaLiga EA Sports ante Mallorca en el Son Moix. Este emocionante partido se realizará el sábado 16 de agosto a las 12:30 p.m. (en el horario peruano) y 7:30 p.m. (en el horario español). La transmisión EN VIVO del duelo estará a cargo de ESPN y Disney Plus.

Barcelona quiere seguir haciendo historia y sabe que la mejor manera de iniciar la temporada es ganando. Con la baja confirmada de Ter Stegen (lesionado), Joan Garcia se perfila como titular. Hay expectativas por ver al portero como dueño del arco azulgrana.

Hansi Flick se mostró tocado por la salida de Iñigo Martínez. El encargado en reemplazar al central español es Ronald Araujo. El uruguayo hará dupla con Cubarsí.

"No estoy contento de que se vaya, es un gran jugador, tiene una personalidad tremenda y nunca pide nada. Le mete intensidad, ganas, fuerza… Era muy importante para el resto de jugadores", expresó el DT de Barcelona.

Lamine Yamal es la gran figura de Barcelona

Robert Lewandowski entrenó en solitario y se perderá el duelo. Por lo que Ferran Torres iniciará las acciones. El flamante fichaje de Barca, Marcus Rashford, estará en el banco de suplentes esperando su oportunidad.

Sobre los refuerzos, el DT de Barcelona indicó que hay incomodidad porque debe esperar si el club logra escribir a sus fichajes. Expresó que confía en la directiva.

"Como pueden imaginar no estoy muy contento y tenemos que esperar hasta mañana. Ocurrió lo mismo el curso pasado. Hay que centrarse en lo que podemos hacer. En lo demás, confío en el club", indicó Flick.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Mallorca?

México: 11:30 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 1:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 2:30 p.m.

España: 7:30 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Mallorca?

Argentina: Disney+, ESPN

Bolivia: Disney+, ESPN2

Chile: Disney+, ESPN2 Chile

Colombia: Disney+, ESPN2

Ecuador: Disney+, ESPN2

Mexico Sky+, Sky Sports

Panama: Sky Sports Norte

Paraguay: Disney+ Premium ArgentinaESPN2 Colombia

Perú: Disney+ Premium ChileESPN2

España: Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD

Uruguay: Disney+ Premium ArgentinaESPN2 Colombia

USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN2, ESPN Deportes

Venezuela: Disney+, ESPN2

Barcelona: Últimos partidos

Barcelona 5-0 Como

Daegu 0-5 Barcelona

Seoul 3-7 Barcelona

Vissel Kobe 1-3 Barcelona

Athletic Club 0-3 Barcelona

Mallorca: Últimos partidos

Mallorca 2-0 Hamburgo

Poblense 0-2 Mallorca

Mallorca 1-1 Parma

Mallorca 0-4 Lyon

Mallorca 2-1 Al-Ahli Dubai

Barcelona vs. Mallorca: Últimos partidos

Barcelona 1-0 Mallorca | 22.04.25

Mallorca 1-5 Barcelona | 03.12.24

Barcelona 1-0 Mallorca | 08.03.24

Mallorca 2-2 Barcelona | 26.09.23

Barcelona 3-.0 Mallorca | 28.05.23

Barcelona vs. Mallorca: Pronóstico y apuestas

Mallorca Empate Barcelona Betsson 8.30 4.95 1.37 Betano 7.80 5.30 1.42 Bet365 7.00 5.25 1.38 CoolBet 7.50 5.10 1.43 DoradoBet 7.00 4.75 1.44

Barcelona vs. Mallorca: Posible alineación

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Mallorca: Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent, Mojica; Mascarell, Morlanes, Darder; Asano, Pablo Torre y Muriqi.