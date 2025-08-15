Manchester City vs Wolves EN VIVO: horario, pronóstico y dónde ver partido por Premier League
Manchester City se enfrentará con Wolves EN VIVO por la primera fecha de la Premier League 2025-2026. Entérate todos los detalles de este emocionante encuentro.
Vuelven las ligas europeas y con ellas toda la emoción del fútbol. La Premier League 2025/26 inicia con grandes expectativas y varios equipos listos para luchar por la gloria. Este sábado 16 de agosto, Manchester City vs Wolves se medirán en un vibrante duelo por la primera fecha del torneo inglés. Los ‘Citizens’ apuntan a debutar con un triunfo que ratifique su condición de candidatos al título. A continuación, te dejamos todos los detalles para que no te pierdas este gran enfrentamiento.
Manchester City vs Wolves: previa del partido por Premier League
Manchester City buscará iniciar la temporada con el pie derecho después de una campaña discreta, en la que terminaron terceros en la tabla a 13 puntos del Liverpool. Conscientes de que no pueden permitirse dejar escapar unidades, los ‘Citizens’ saldrán decididos a sumar sus primeros tres puntos en la Premier League.Manchester City buscará vencer a los Wolves y reafirmar su condición de candidato al título.
Bajo el mando de Pep Guardiola, el equipo se reforzó de gran manera en el mercado de fichajes con la llegada de Rayan Cherki, Tijjani Reijnders y Rayan Aït-Nouri. Además, contarán con su máxima figura, Erling Haaland, quien sigue siendo la principal carta ofensiva y gran favorito a quedarse con el título de goleador del campeonato.
Por su parte, los Wolves saldrán al campo con el objetivo de dar el batacazo venciendo a uno de los candidatos al título de la Premier. Además, tendrán la obligación de mejorar su participación con respecto a la temporada pasada donde finalizaron en la casilla 16.Wolves buscará una victoria en casa ante el Manchester City.
El cuadro de casa también contará con un equipo reforzado, donde destacan los nombres de Jhon Arias y Jørgen Strand Larsen. Los atacantes serán los responsables de aportar en la ofensiva y vencer a la defensa del City.
¿Cuándo juegan Manchester City vs Wolves?
Manchester City debuta en esta nueva temporada ante un siempre complicado Wolves por la fecha 1 de la Premier League. Según la programación, este duelo se llevará a cavo este sábado 16 de agosto en el Molineux Stadium.
¿A qué hora juega Manchester City vs Wolves?
A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas ningún detalle del vibrante partido entre Manchester City vs Wolves correspondiente a la primera jornada de la Premier League:
- Perú, Ecuador y Colombia: 11:30 a.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 12:30 p.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 1:30 p.m.
- México y Centroamérica: 10:30 a.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 12:30 p.m.
- España: 6:30 p.m.
¿Dónde ver Manchester City vs Wolves EN VIVO?
Para poder ver el partido Manchester City vs Wolves EN VIVO ONLINE GRATIS, por la primera fecha de la Premier League, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: Disney Plus y ESPN
- México: Max, TNT Sports
- Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela: Disney Plus y ESPN
- Panamá: Max
- Estados Unidos: fuboTV, Telemundo y NBC
- España: DAZN, Movistar Plus
Manchester City vs Wolves: posibles alineaciones
Posible alineación del Manchester City: James Trafford; Matheus Nunes, Manuel Akanji, Rúben Dias, Rayan Aït-Nouri; Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Omar Marmoush, Rayan Cherki, Jérémy Doku y Erling Haaland
Posible alineación de los Wolves: José Sá; Matt Doherty, Toti, Emmanuel Agbadou; Ki-Jana Hoever, João Gomes, André Trindade, Hugo Bueno; Jean Bellegarde, Jhon Arias y Jørgen Strand Larsen.
Manchester City vs Wolves: pronóstico del partido
Sobre el papel, Manchester City es considerado como amplio favorito para poder vencer en este duelo ante Wolves por la primera fecha de la Premier League. A continuación, te dejamos las cuotas que ofrecen las principales casas de apuestas para que realices la jugada que mejor te parezca:
|Apuestas
|Manchester City
|Empate
|Wolves
|Betsoon
|1.44
|5.00
|6.90
|Betano
|1.47
|4.90
|7.00
|Bet365
|1.44
|5.00
|6.50
|1xBet
|1.47
|4.89
|7.13
Manchester City vs Wolves: últimos enfrentamientos
- 2/05/2025: Manchester City 1-0 Wolves
- 20/10/2024: Wolves 1-2 Manchester City
- 04/05/2024: Manchester City 5-1 Wolves
- 30/09/2023: Wolves 2-1 Manchester City
- 22/01/2023: Manchester City 3-0 Wolves
