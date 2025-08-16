Oliver Sonne recibió firme reclamo de Kyle Walker tras gol de Tottenham a Burnley - VIDEO

Oliver Sonne fue noticia en Inglaterra y en todo el Perú tras su debut en la Premier League. Nuestro compatriota fue elegido para ser considerado dentro del once de Burnley para el choque ante Tottenham, pero el marcador no fue favorable en su debut de esta temporada. De hecho, un gol fue recriminado al danés-peruano por parte de su compañero Kyle Walker.

El equipo de Sonne perdió 3-0 a manos de los 'Spurs', por lo que no fue el estreno esperado en su vuelta a la Premier League de Inglaterra. Cuando el marcador iba 1-0, una jugada extraordinaria de Richarlison catalogó el 2-0 que generó el lamento de Burnley. Tras ello, se pudo percatar un hecho con el lateral danés-peruano.

Kyle Walker reclamó a Oliver Sonne tras gol de Tottenham

En medio de la transmisión en vivo del partido entre Tottenham vs Burnley, las cámaras mostraron el fastidio de Kyle Walker con Oliver Sonne. Para el defensor inglés, la marca de Richarlison era total responsabilidad de nuestro compatriota, por lo que le hizo gestos tras concretarse el 2-0 en casa de los 'Spurs'.

Fuera de ello, el equipo de Burnley no se halló dentro del campo y flaqueó en varios tramos del compromiso para el 3-0 sufrido en su debut por la Premier League. Ahora, buscarán olvidar este marcador abultado de cara a sacar los primeros tres puntos en su próximo choque ante Sunderland AFC.

Oliver Sonne fue sustituido en Burnley

Con el 3-0 en el marcador, el estratega de Burnley decidió hacer dos sustituciones sobre los 73 minutos. Se retiraron Oliver Sonne y Foster para el ingreso de Fleeming y Tchaouna. El lateral de la selección peruana fue recibido de gran manera por el técnico Scott Parker, por lo que espera potenciarlo de cara a los siguientes encuentros.