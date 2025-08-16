La drástica medida que tomaría Pumas UNAM con Piero Quispe tras llegada de fichaje extranjero

Pumas UNAM alista un fichaje extranjero para el Apertura 2025 de la Liga MX. Es por eso que desde México indican que existen grandes posibilidades de que un futbolista de la plantilla actual termine saliendo para que este nuevo jugador ofensivo sea inscrito en el club mexicano. Este jugador sería Piero Quispe.

Según el portal de México llamado "Esto", Pumas ya cuenta dentro de su plantilla con JJ Macías, delantero mexicano que ya participó de su primer entrenamiento bajo las órdenes de Efraín Juárez.

Pumas UNAM busca la salida de Piero Quispe para la inclusión de un fichaje extranjero.

Pumas UNAM también desea tener otras opciones en la delantera, por ello buscan incorporar a un delantero extranjero para lograr conquistar el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Con ello, la directiva de Pumas busca que el peruano Piero Quispe logre fichar por otro club y salga de la plantilla, liberando así el cupo de extranjero.

"Pero para que eso se concrete, lo primero que tiene que ocurrir es que la directiva de Pumas logre que el peruano Piero Quispe acepte una de las ofertas latentes que tiene y así salga del equipo", afirmó en primer lugar la web mexicana "Esto".

"Para que con ello se libere una plaza de extranjero y así pueda entrar un goleador foráneo, pero mientras Piero se mantenga en la institución y no acepte ninguna de las opciones, la escuadra felina no podrá realizar ningún movimiento", concluyó.

Esta información sugiere que Piero Quispe podría tener las horas contadas en Pumas UNAM y no continuaría para el Apertura de la Liga MX. Sin embargo, el exjugador de Universitario ha tenido una buena mitad de temporada jugando casi todos los duelos posibles en el campeonato local y en la Leagues Cup.

Quispe ha disputado 3 de 3 encuentros posibles junto a Pumas por el torneo internacional, en el cual se enfrentan equipos de la Liga MX y la MLS. Por otro lado, en el torneo mexicano ha jugado 3 de 4 partidos disponibles.