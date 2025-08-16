Periodistas ecuatorianos tuvieron fuerte discusión por Christian Cueva en Emelec: "Le cuesta..."

Christian Cueva sigue dando de que hablar pese a su ausencia en Emelec por lesión. El volante ha mostrado un destacado desempeño desde su llegada y se ha ganado el cariño de los hinchas, así como los elogios de la prensa. En ese sentido, 'Aladino' ha vuelto a ser noticia tras ser el centro de una discusión entre dos periodistas ecuatorianos por su rendimiento en el 'Bombillo'.

Periodistas ecuatorianos tuvieron fuerte discusión por Christian Cueva

Durante la última emisión del programa 'F de Fútbol', los periodistas Jerry Robalino y Gabriela Alcívar protagonizaron un tenso momento al debatir sobre la posible titularidad de Christian Cueva en el próximo partido ante Técnico Universitario por la Liga Pro. Esto debido a que, tras dicho encuentro, el cuadro 'Eléctrico' enfrentará a Independiente del Valle, líder del campeonato ecuatoriano.

En ese contexto, Robalino sostuvo que lo mejor sería que Cueva arranque como suplente para evitar una recaída y tenerlo en óptimas condiciones frente a Independiente, considerando que se jugará en la altura, un factor que suele complicar al futbolista. No obstante, Alcívar opinó que sería un error dejarlo en el banco, ya que si está en condiciones de ser convocado, debe ser titular.

“Viene Independiente a la vuelta de la esquina. Ya sabemos que a Cueva le cuesta un poco la altura, como es obvio, entonces que lo metan de revulsivo porque viene de unas semanas de para”, enfatizó Jerry Robalino.

Video: El Canal Del fútbol

“Si Cueva está a 10 puntos, a la cancha. Si me dicen que está tocado o hay que llevarlo de a pocos, ahí sí, porque no queremos que se lesione, ya que es uno de los jugadores más importantes, o el más importante. Pero si está a 10 puntos, tiene que jugar”, respondió Gabriela Alcívar.

Lo más destacable de este debate es que ambos comunicadores coincidieron en dejar entrever que Christian Cueva es una pieza fundamental en Emelec. Esto refleja el gran momento que atraviesa en la temporada y que ha vuelto a mostrar su mejor nivel.

Christian Cueva es uno de los mejores jugadores de Emelec.

Christian Cueva brilla en Emelec

Pese a que en las últimas semanas se especuló sobre una posible salida rumbo a Junior de Barranquilla, Christian Cueva se mantiene firme en Emelec y, tras superar su lesión, está listo para volver al campo de juego.

Desde su llegada, el volante peruano ha disputado 7 partidos, siendo titular en seis de ellos, donde se encargó de manejar los tiempos del equipo y aportó con 2 goles y 2 asistencias. Su influencia fue clave para que el 'Bombillo' lograra salir de la zona de descenso y comenzara a ilusionarse con clasificar a un torneo internacional.