Burnley tomó contundente medida con Oliver Sonne para el inicio de la Premier League

Oliver Sonne fue sorprendido con inesperada medida que tomó el DT del Burnley para el partido ante Tottenham por la primera jornada de la Premier League. ¿De qué se trata?

Angel Curo
Oliver Sonne formó parte de la pretemporada del Burnley con miras a su debut en la Premier League 2025/26. Si bien el lateral peruano no acumuló muchos minutos, dejó sensaciones positivas en el último partido. Ahora, se conoció que el club tomó una decisión importante respecto a su presencia en el compromiso de hoy ante el Tottenham.

¿Qué medida tomó Burnley con Oliver Sonne?

Teniendo en cuenta que Sonne fue utilizado mayormente como pieza de recambio durante la pretemporada y recién en el último partido fue considerado como titular, nuestro compatriota se llevó una grata sorpresa esta mañana al confirmarse que será parte del once inicial en el partido ante el Tottenham.

Esta decisión fue anunciada por el club en sus redes sociales, donde resaltaron la presencia del 'Vikingo', quien lucirá el dorsal 22 en este enfrentamiento de alta intensidad por el inicio del campeonato inglés.

Oliver Sonne será titular con el Burnley en la Premier Legue.

Es preciso señalar que la gran polifuncionalidad del lateral de la selección peruana habría sido determinante para que arranque de titular ante el Tottenham. Esto debido a que en el once también figura el inglés Kyle Walker, habitual marcador por derecha, por lo que Sonne seguramente será ubicado en otra posición.

Estadísticas de Oliver Sonne con el Burnley

Desde su arribo al fútbol inglés, Oliver Sonne no ha tenido los minutos esperados y terminó relegado al banco de suplentes, sin ser considerado siquiera como alternativa de cambio.

El ‘Vikingo’ apenas disputó 4 encuentros con el Burnley en la última temporada, por lo que ahora deberá mostrar su mejor desempeño para poder seguir siendo considerado por su entrenador, Scott Parker, entre el once titular.

AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

