Medio inglés dio tajante opinión sobre Oliver Sonne tras ser titular con Burnley: "Fue una..."

Oliver Sonne continúa preparándose junto al Burnley para el inicio de la próxima temporada de la Premier League y, en el último amistoso de pretemporada ante Lazio, finalmente fue considerado como titular. Aunque su equipo no logró evitar la derrota, el ‘Vikingo’ firmó una destacada actuación que no pasó desapercibida para la prensa inglesa.

Tras el final del encuentro, el medio inglés 'Burnley Express' analizó la última presentación del equipo previo al inicio de la Premier League y dedicó un espacio para destacar las actuaciones más sobresalientes del partido.

En ese apartado, resaltaron el gran rendimiento que sostuvo Oliver Sonne, destacando que estuvo cerca de marcar su primer gol y elogiando su desempeño por el lateral derecho, una posición que, según indicaron, le sienta “de maravilla”.

"Oliver Sonne también fue una constante salida por la banda derecha en una posición de lateral que le sienta de maravilla. Pudo haber marcado fácilmente en un par de ocasiones, pero un cabezazo a bocajarro le salvó el larguero", mencionaron en su nota web.

Medio inglés opinó sobre el rendimiento de Oliver Sonne con Burnley.

Oliver Sonne casi anota su primer gol con Burnley

Y es que, estos elogios se deben en gran parte a la ocasión que tuvo Oliver Sonne al minuto 39. El 'Vikingo' conectó un centro y ejecutó un soberbio cabezazo que impactó en el travesaño. Esto pudo significar el primer gol de nuestro compatriota con su equipo.

Oliver Sonne estuvo cerca de hacer su debut goleador con Burnley

¿Cuándo debuta Oliver Sonne con Burnley en la Premier League?

Burnley debutará en la Premier League 2025/26 este viernes 16 de agosto enfrentando como visitante al Tottenham a partir de las 9:00 a.m. (hora peruana), en un encuentro que podría marcar el debut de Sonne en una de las principales ligas del mundo.