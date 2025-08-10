Ricardo Gareca reveló charla privada con Arturo Vidal tras discrepancias en Chile: "En 2 minutos..."

Uno de los estrategas que se encuentra libre a estas alturas del año es Ricardo Gareca. El DT argentino tuvo como última experiencia la selección chilena en las Eliminatorias 2026, en el que no pudo poner a 'La Roja' en puestos de clasificación a la Copa del Mundo. Uno de los acontecimientos más sonados que se vivió durante su etapa en el país sureño fue la relación con Arturo Vidal, en el que hubo fuertes comentarios del jugador hacia el técnico.

En primera instancia, en una entrevista en el programa "La Fe del Cuto", el 'Tigre' dejó en claro haber leído todo tipo de comentarios de la afición peruana cuando firmó con la selección de Chile. Dejó en claro que sabe de la historia entre ambos países y la rivalidad deportiva desde hace décadas, por lo que entendió cierto malestar de los hinchas peruanos.

"Di todo por Perú siete años y medio con profesionalismo total. Entiendo la rivalidad, pero cada uno sigue su camino. Hubo comentarios muy difíciles pero siempre guardo respeto por la selección, el periodismo, los jugadores y la gente", expresó.

Ricardo Gareca se refirió a Arturo Vidal

El estratega argentino reveló que hubo momentos tensos entre Arturo Vidal y su persona. Sabe que ahora en las redes sociales hay diversas vías de manifestarse, por lo que no fue ajeno a todo lo que dijo el 'Rey' en su momento. Ante esto, decidió tener una charla privada para resolver todo de inmediato.

"El jugador hoy se expresa diferente: redes sociales, programas propios… Lo entiendo porque tengo hijos. Con Arturo nos sentamos a hablar y en dos minutos nos pusimos de acuerdo. Es un jugador que ama a su país. Sólo tengo elogios para él", apuntó.

Ricardo Gareca y Arturo Vidal tuvieron charla tras tenso momento en Chile. Foto: DSports.

Ricardo Gareca recuerda al hincha peruano

Muy aparte de su historia con Chile, Ricardo Gareca no dudó en elogiar a la afición peruana y todo el respeto que le brindaron durante años. Está muy agradecido y sabe que en cualquier parte del mundo habrá un aficionado que lo reconozca.

"El peruano es muy cariñoso, muy afectivo, muy arraigado a su costumbre y, cuando te quiere y te acepta, es algo muy lindo. Me ha tocado ir a los lugares más insólitos y siempre encuentro peruanos. Siempre me brindan apoyo y agradecimiento, y eso es muy difícil de lograr. Todos nosotros como cuerpo técnico estamos muy agradecidos a ese reconocimiento", indicó.