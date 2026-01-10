0
Alianza Lima cayó 1-2 ante Independiente

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 11 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Agenda y programación de los partidos más importantes que se disputarán este domingo 11 de enero. Se enfrentan Barcelona vs Real Madrid en la final de la Supercopa.

Sandra Morales
Programación de los partidos más importantes de hoy domingo 11 de enero
Programación de los partidos más importantes de hoy domingo 11 de enero
Este domingo 11 de enero tenemos una importante programación de partidos en vivo. La final de la Supercopa de España entre Barcelona vs Real Madrid es el duelo más atractivo y esperado de toda la jornada. Además, tenemos fútbol en la Serie A, Bundesliga, FA Cup, Liga MX y Supercopa de Francia. Consulta los horarios y canales de transmisión de cada cotejo.

Hora y canal para ver partido River Plate vs Millonarios por Serie Rio de la Plata

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Rayo Vallecano vs MallorcaESPN2, Disney+
10:15Levante vs EspanyolESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Lecce vs ParmaDisney+
9:00Fiorentina vs MilanESPN, Disney+
12:00Verona vs LazioESPN, Disney+
14:45Inter vs NapoliESPN, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Borussia M'gladbach vs AugsburgDisney+, Canal GOAT
11:30Bayern München vs WolfsburgDisney+, CazéTV

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Nacional vs Santa Clara
13:00Moreirense vs Tondela

Partidos de hoy en Supercopa de España

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Barcelona vs Real MadridAmérica TV, Movistar Deportes

Partidos de hoy en Taça de Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
15:15Torreense vs União de Leiria

Partidos de hoy en FA Cup

HORARIOPARTIDOSTV
7:00Derby County vs Leeds UnitedDisney+, Zapping
9:00Portsmouth vs ArsenalDisney+, Zapping
9:30Hull City vs Blackburn RoversDisney+
9:30West Ham vs Queens ParkDisney+
9:30Swansea City vs West BromwichDisney+
9:30Sheffield United vs Mansfield TownDisney+
9:30Norwich City vs WalsallDisney+
11:30Manchester United vs BrightonESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Francia

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Chantilly vs Rennes
12:00Le Mans vs Nancy
12:00Metz vs Montpellier
12:00Nantes vs NiceDIRECTV Sports, DGO
15:00Lille vs LyonDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Pumas UNAM vs QuerétaroTUDN, Las Estrellas
20:00Atlético San Luis vs Tigres UANLDisney+, ESPN2 Mexico

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIOPARTIDOSTV
6:15Heerenveen vs FeyenoordDisney+
8:30Telstar vs AjaxDisney+, Zapping
8:30Go Ahead Eagles vs Fortuna SittardESPN, Watch ESPN
10:45Sparta Rotterdam vs HeraclesESPN, Watch ESPN

Horario de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

