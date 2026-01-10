- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, domingo 11 de enero: programación y dónde ver fútbol online
Agenda y programación de los partidos más importantes que se disputarán este domingo 11 de enero. Se enfrentan Barcelona vs Real Madrid en la final de la Supercopa.
Este domingo 11 de enero tenemos una importante programación de partidos en vivo. La final de la Supercopa de España entre Barcelona vs Real Madrid es el duelo más atractivo y esperado de toda la jornada. Además, tenemos fútbol en la Serie A, Bundesliga, FA Cup, Liga MX y Supercopa de Francia. Consulta los horarios y canales de transmisión de cada cotejo.
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Rayo Vallecano vs Mallorca
|ESPN2, Disney+
|10:15
|Levante vs Espanyol
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Lecce vs Parma
|Disney+
|9:00
|Fiorentina vs Milan
|ESPN, Disney+
|12:00
|Verona vs Lazio
|ESPN, Disney+
|14:45
|Inter vs Napoli
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Borussia M'gladbach vs Augsburg
|Disney+, Canal GOAT
|11:30
|Bayern München vs Wolfsburg
|Disney+, CazéTV
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Nacional vs Santa Clara
|13:00
|Moreirense vs Tondela
Partidos de hoy en Supercopa de España
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Barcelona vs Real Madrid
|América TV, Movistar Deportes
Partidos de hoy en Taça de Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:15
|Torreense vs União de Leiria
Partidos de hoy en FA Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:00
|Derby County vs Leeds United
|Disney+, Zapping
|9:00
|Portsmouth vs Arsenal
|Disney+, Zapping
|9:30
|Hull City vs Blackburn Rovers
|Disney+
|9:30
|West Ham vs Queens Park
|Disney+
|9:30
|Swansea City vs West Bromwich
|Disney+
|9:30
|Sheffield United vs Mansfield Town
|Disney+
|9:30
|Norwich City vs Walsall
|Disney+
|11:30
|Manchester United vs Brighton
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa de Francia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Chantilly vs Rennes
|12:00
|Le Mans vs Nancy
|12:00
|Metz vs Montpellier
|12:00
|Nantes vs Nice
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Lille vs Lyon
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Pumas UNAM vs Querétaro
|TUDN, Las Estrellas
|20:00
|Atlético San Luis vs Tigres UANL
|Disney+, ESPN2 Mexico
Partidos de hoy en Eredivisie
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:15
|Heerenveen vs Feyenoord
|Disney+
|8:30
|Telstar vs Ajax
|Disney+, Zapping
|8:30
|Go Ahead Eagles vs Fortuna Sittard
|ESPN, Watch ESPN
|10:45
|Sparta Rotterdam vs Heracles
|ESPN, Watch ESPN
Horario de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
