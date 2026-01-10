Barcelona vs Real Madrid: alineaciones del partido por la final de la Supercopa de España

Barcelona llegó a la final luego de ganarle al Athletic Bilbao por goleada y el Real Madrid dejó fuera de la lucha por el título al Atlético Madrid del 'Cholo' Simeone. Ahora, este domingo 11 de enero, el equipo blanco y los blaugranas se enfrentarán con sus grandes figuras. Conoce cuáles son los jugadores elegidos para disputar la final.

Alineación del FC Barcelona

Joan García; Jules Koundé, Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí; Fermín López, Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphina y Ferran Torres

Además de la victoria ante el Athletic Club por 5-0 en las semifinales, Barcelona llega a este encuentro con una racha de 9 partidos sin conocer la derrota, pero en frente tendrá a su clásico rival que llegará con la gran incorporación de Kylian Mbappé.

Barcelona llega en buena forma para el duelo final.

Alineación del Real Madrid

Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.

El Real Madrid buscará iniciar con el pie derecho la temporada y en su primera disputa de un trofeo lo hará frente al Barcelona. Mbappé podría ser la gran apuesta del equipo de Xabi Alonso que llegó a la final sufriendo ante el Atlético de Madrid.

Real Madrid apuesta por la eficacia de Rodrygo Goes.

​De los últimos cinco encuentros que han disputado entre el Barcelona y Real Madrid, los blaugranas lideran con cuatro victorias consecutivas. El último enfrentamiento fue para el Real Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu con goles de Mbappé y Bellingham.