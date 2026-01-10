- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Independiente
- Chivas vs Pachuca
- Fixture Liga 1 2026
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Barcelona vs Real Madrid: alineaciones del partido por la final de la Supercopa de España
Una vez más, Barcelona y Real Madrid protagonizarán una final de ensueño para los hinchas del fútbol. Flick y Xabi Alonso buscarán salir con su mejor once.
Barcelona llegó a la final luego de ganarle al Athletic Bilbao por goleada y el Real Madrid dejó fuera de la lucha por el título al Atlético Madrid del 'Cholo' Simeone. Ahora, este domingo 11 de enero, el equipo blanco y los blaugranas se enfrentarán con sus grandes figuras. Conoce cuáles son los jugadores elegidos para disputar la final.
PUEDES VER: Barcelona vs Real Madrid por final de Supercopa de España: fecha, día, hora y canal confirmado
Alineación del FC Barcelona
- Joan García; Jules Koundé, Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí; Fermín López, Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphina y Ferran Torres
Además de la victoria ante el Athletic Club por 5-0 en las semifinales, Barcelona llega a este encuentro con una racha de 9 partidos sin conocer la derrota, pero en frente tendrá a su clásico rival que llegará con la gran incorporación de Kylian Mbappé.
Barcelona llega en buena forma para el duelo final.
Alineación del Real Madrid
- Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.
El Real Madrid buscará iniciar con el pie derecho la temporada y en su primera disputa de un trofeo lo hará frente al Barcelona. Mbappé podría ser la gran apuesta del equipo de Xabi Alonso que llegó a la final sufriendo ante el Atlético de Madrid.
Real Madrid apuesta por la eficacia de Rodrygo Goes.
De los últimos cinco encuentros que han disputado entre el Barcelona y Real Madrid, los blaugranas lideran con cuatro victorias consecutivas. El último enfrentamiento fue para el Real Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu con goles de Mbappé y Bellingham.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90