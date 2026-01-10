0
Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de la Plata

Barcelona vs Real Madrid: alineaciones del partido por la final de la Supercopa de España

Una vez más, Barcelona y Real Madrid protagonizarán una final de ensueño para los hinchas del fútbol. Flick y Xabi Alonso buscarán salir con su mejor once.

Jasmin Huaman
Alineaciones de Xabi Alonso y Hansi Flick para la final de la Supercopa.
Alineaciones de Xabi Alonso y Hansi Flick para la final de la Supercopa.
Barcelona llegó a la final luego de ganarle al Athletic Bilbao por goleada y el Real Madrid dejó fuera de la lucha por el título al Atlético Madrid del 'Cholo' Simeone. Ahora, este domingo 11 de enero, el equipo blanco y los blaugranas se enfrentarán con sus grandes figuras. Conoce cuáles son los jugadores elegidos para disputar la final.

Barcelona vs Real Madrid por final de la Supercopa de España.

Alineación del FC Barcelona

  • Joan García; Jules Koundé, Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí; Fermín López, Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphina y Ferran Torres

Además de la victoria ante el Athletic Club por 5-0 en las semifinales, Barcelona llega a este encuentro con una racha de 9 partidos sin conocer la derrota, pero en frente tendrá a su clásico rival que llegará con la gran incorporación de Kylian Mbappé.

Barcelona

Barcelona llega en buena forma para el duelo final.

Alineación del Real Madrid

  • Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.

El Real Madrid buscará iniciar con el pie derecho la temporada y en su primera disputa de un trofeo lo hará frente al Barcelona. Mbappé podría ser la gran apuesta del equipo de Xabi Alonso que llegó a la final sufriendo ante el Atlético de Madrid.

Real Madrid

Real Madrid apuesta por la eficacia de Rodrygo Goes.

​De los últimos cinco encuentros que han disputado entre el Barcelona y Real Madrid, los blaugranas lideran con cuatro victorias consecutivas. El último enfrentamiento fue para el Real Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu con goles de Mbappé y Bellingham.

