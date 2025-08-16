- Hoy:
Medio inglés dio fuerte calificativo sobre Sonne tras debut con Burnley en la Premier: "No tuvo..."
Prestigioso medio de Inglaterra se pronunció respecto al estreno de Oliver Sonne con Burnley en la Premier League, post derrota ante Tottenham. ¿Qué dijeron?
Con Oliver Sonne, Burnley no pudo dar la sorpresa de visita y cayó goleado por un marcador de 3-0 ante Tottenham por la fecha 1 de la Premier League 2025-26 desde el Tottenham Hotspur Stadium. El peruano hizo su debut oficial en la Primera División de Inglaterra y tras el partido la prensa inglesa calificó su actuación.
PUEDES VER: Oliver Sonne recibió firme reclamo de Kyle Walker tras gol de Tottenham a Burnley - VIDEO
Prensa inglesa calificó el debut de Oliver Sonne con Burnley
El reconocido medio Burnley Express, analizó el rendimiento de cada futbolista del cuadro 'Vinotinto'. Bajo esa premisa, reconocieron que el popular 'Vikingo' cumplió con su labor dentro del campo, y sobretodo logró neutralizar a un referente en defensa del elenco rival.
"No tuvo una mala actuación en su debut en la Premier League. Hizo un buen trabajo y mantuvo a Djed Spence prácticamente a raya", indicó la prensa de Inglaterra respecto al lateral derecho de 24 años.En Inglaterra calificaron el debut de Oliver Sonne en la Premier League 2025-26/Foto: Burnley Express
Oliver Sonne fue titular en la derrota de Burnley ante Tottenham
Tras decisión del actual entrenador de Burnley, Scott Parker, el futbolista Oliver Sonne arrancó las acciones frente a Tottenham por la primera jornada de la Premier League de Inglaterra. El talentoso jugador de la 'Bicolor' estuvo en el campo hasta los 74 minutos, ya que luego fue sustituido por Loum Tchaouna.
¿Hasta cuándo es el contrato de Oliver Sonne con Burnley?
Tras fichar por Burnley de la Premier League, el 'Vikingo' firmó un contrato profesional que culmina en el 2029. Serán cinco temporadas, de las cuales el joven futbolista buscará hacer historia en el conjunto 'Vinotinto'.
Oliver Sonne: ¿cuál es su valor?
Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, en la actualidad Oliver Sonne está tasado en 2.70 millones de euros en el mercado de pases. Cabe mencionar que su máxima cotización (3 millones de euros) la obtuvo en el 2024 con Silkeborg de Dinamarca.
