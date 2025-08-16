0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Binacional HOY EN VIVO vía L1 MAX
EN VIVO
Alianza Lima vs ADT por Liga 1

Medio inglés dio fuerte calificativo sobre Sonne tras debut con Burnley en la Premier: "No tuvo..."

Prestigioso medio de Inglaterra se pronunció respecto al estreno de Oliver Sonne con Burnley en la Premier League, post derrota ante Tottenham. ¿Qué dijeron?

Solange Banchon
Prensa inglesa se pronunció tras el debut oficial de Oliver Sonne en la Premier League 2025-26
Prensa inglesa se pronunció tras el debut oficial de Oliver Sonne en la Premier League 2025-26 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Con Oliver Sonne, Burnley no pudo dar la sorpresa de visita y cayó goleado por un marcador de 3-0 ante Tottenham por la fecha 1 de la Premier League 2025-26 desde el Tottenham Hotspur Stadium. El peruano hizo su debut oficial en la Primera División de Inglaterra y tras el partido la prensa inglesa calificó su actuación.

Oliver Sonne recibió reclamo de Kyle Walker en el Burnley vs Tottenham.

PUEDES VER: Oliver Sonne recibió firme reclamo de Kyle Walker tras gol de Tottenham a Burnley - VIDEO

Prensa inglesa calificó el debut de Oliver Sonne con Burnley

El reconocido medio Burnley Express, analizó el rendimiento de cada futbolista del cuadro 'Vinotinto'. Bajo esa premisa, reconocieron que el popular 'Vikingo' cumplió con su labor dentro del campo, y sobretodo logró neutralizar a un referente en defensa del elenco rival.

"No tuvo una mala actuación en su debut en la Premier League. Hizo un buen trabajo y mantuvo a Djed Spence prácticamente a raya", indicó la prensa de Inglaterra respecto al lateral derecho de 24 años.

En Inglaterra calificaron el debut de Oliver Sonne en la Premier League 2025-26/Foto: Burnley Express

Oliver Sonne fue titular en la derrota de Burnley ante Tottenham

Tras decisión del actual entrenador de Burnley, Scott Parker, el futbolista Oliver Sonne arrancó las acciones frente a Tottenham por la primera jornada de la Premier League de Inglaterra. El talentoso jugador de la 'Bicolor' estuvo en el campo hasta los 74 minutos, ya que luego fue sustituido por Loum Tchaouna.

¿Hasta cuándo es el contrato de Oliver Sonne con Burnley?

Tras fichar por Burnley de la Premier League, el 'Vikingo' firmó un contrato profesional que culmina en el 2029. Serán cinco temporadas, de las cuales el joven futbolista buscará hacer historia en el conjunto 'Vinotinto'.

Oliver Sonne: ¿cuál es su valor?

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, en la actualidad Oliver Sonne está tasado en 2.70 millones de euros en el mercado de pases. Cabe mencionar que su máxima cotización (3 millones de euros) la obtuvo en el 2024 con Silkeborg de Dinamarca.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Partidos de HOY EN VIVO GRATIS: programación, hora y dónde ver fútbol este sábado 16 de agosto

  2. Medio inglés dio fuerte calificativo sobre Sonne tras debut con Burnley en la Premier: "No tuvo..."

  3. Oliver Sonne recibió firme reclamo de Kyle Walker tras gol de Tottenham a Burnley - VIDEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano