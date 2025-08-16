Hinchas de Burnley dejan contundentes comentarios al partido de Sonne tras derrota en Premier

La Premier League dio inicio a su nueva temporada y este sábado, Burnley comenzó su andar enfrentando a Tottenham de visita. Para sorpresa de todos sus seguidores, Oliver Sonne fue titular, pero no pudo evitar la dolorosa derrota de su equipo por 3-0. Tras el partido, los hinchas del equipo inglés dejaron contundentes comentarios sobre la actuación del futbolista peruano.

El lateral derecho disputó 74 minutos del encuentro frente a los 'Spurs' y su rendimiento ha sido analizado por los aficionados de los 'Clarets' en redes sociales dejando distintos puntos de vista. Algunos han sido muy duros con sus apreciaciones, pues consideraron que hizo un mal partido como carrilero en una línea de 5 defensores.

"El experimento de Oliver Sonne concluyó después de una hora de fútbol. Inútil" o "Selección extraña, sinceramente. No estoy seguro de cómo (Scott) Parker lo vio como la mejor opción para el extremo derecho" fueron algunos comentarios que se pueden ver en X (anteriormente llamado Twitter).

Oliver Sonne fue criticado por algunos aficionados del Burnley tras derrota ante Tottenham. Foto: Composición Líbero

Otros hinchas de Burnley aprobaron la actuación de Oliver Sonne

Sin embargo, no todos los comentarios fueron negativos ya que otro grupo de hinchas destacaron que no fue de los peores en la cancha y que más bien tuvo un rendimiento sobre lo esperado, esperando que pueda seguir mejorando con el pasar de las fechas pues lo consideran un jugador interesante de ver.

"Severa opinión. Ha tenido buenos momentos estas últimas dos semanas. Joven y en crecimiento", "Sonne no fue de los peores. Estuvo bastante aceptable" y "Mentira. Pensé que se veía muy bien para su debut en la Premier League. La intensidad es diez veces mayor que la de la Championship en el que apenas participó. Vi un jugador en él, la verdad, y creo que lo hará bien" fueron los otros mensajes de los aficionados de Burnley sobre el 'Vikingo'.

Algunos hinchas de Burnley aprobaron la actuación de Oliver Sonne en su debut en la Premier League. Foto: Composición Líbero

Oliver Sonne se pronunció tras su debut en la Premier League

El futbolista de 24 años se tomó el tiempo luego de su participación en el compromiso de Burnley para manifestar su alegría por su estreno en la Premier League, aunque lamentó el mal resultado que consiguieron. Además, aseguró que tanto él como todo el equipo se recuperarán del mal inicio en el campeonato.

"Definitivamente no es el resultado que queríamos, pero estoy muy feliz de tener mi debut en la Premier League. ¡Nos recuperaremos aún más fuertes!", comentó Sonne en una publicación en su cuenta verificada de Instagram.

Este fue el mensaje que dejó Oliver Sonne después de su estreno con derrota en la Premier League. Foto: Instagram - Oliver Sonne