¡Batacazo! Portal internacional filtra que futbolista peruano fichó por el FC Barcelona

Hoy en día no existe un solo futbolista peruano jugando en un equipo Top de Europa, ya que el último que lo hizo fue Claudio Pizarro en el Bayern Múnich hace una década o, si queremos contarlo, Gianluca Lapadula en el AC Milan cuando aún no aceptaba el llamado de la Bicolor. Sin embargo, ahora un prestigioso portal internacional llenó de alegría a los hinchas nacionales debido a que reveló que FC Barcelona contrató a un reconocido jugador incaico.

Como sabemos, el cuadro azulgrana es uno de los principales equipos alrededor del mundo y cuenta con una gran cantidad de aficionados gracias que Lionel Messi brilló ahí durante más de una década. Por ello, el hecho de que un deportista de la selección peruana sea relacionado con la institución es sumamente peculiar, sobre todo porque ninguno viene destacando sobre el resto en el ámbito internacional.

No obstante, todo se trata de un error que dejó ver Wikipedia en su página oficial. Resulta que, si buscas Luis Abram te saldrá que debutó en Sporting Cristal y que actualmente se encuentra fichado por el FC Barcelona de Cataluña, detalle que sin duda alguna puede desinformar a más de un incauto que quiera descubrir en qué club se encuentra jugando el defensor central.

Luis Abram en Barcelona según Wikipedia.

Lo cierto es que el futbolista nacional nunca ha jugado para los azulgranas y momento no parece que vaya a suceder. Recordemos que incluso acaba de regresar a la Liga 1 de Perú tras estampar su firma por el elenco del Rímac, donde se pondrá bajo las órdenes de Paulo Autuori y hará dupla con Miguel Araujo que es otro central de la Bicolor.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Abram con Sporting Cristal?

Actualmente, Luis Abram tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado de transferencias y es uno de los futbolistas más caros de todo el Perú. Sin embargo, está lejos de su mayor cotización debido a que en el 2019 alcanzó los 8.50 millones de euros cuando se encontraba jugando para Vélez Sarsfield de la Liga Profesional Argentina.