Alianza Lima da el golpe e incorpora a pieza que fue clave en la selección peruana: "Vuelve..."

Alianza Lima viene dando la sorpresa en el mercado de pases 2025 al fichar al jugador Gianfranco Chávez, exfigura de Sporting Cristal. En medio de esta noticia, la institución victoriana se fortalece a nivel estructural con la incorporación de un vital elemento que tiene amplia experiencia en la selección peruana.

Nos referimos a Franco Navarro Jr. Mediante sus redes sociales, el periodista Kevin Pacheco, informó que, el cuadro íntimo definió la llegada del exfutbolista como el flamante gerente deportivo tras la salida de José Bellina, quien dejó el club el pasado 30 de junio del presente año, para asumir un nuevo desafío en la FPF.

"Franco Navarro Mandayo es el nuevo gerente deportivo de Alianza Lima. Vuelve al club blanquiazul luego de 13 años, ahora con una función gerencial. Su última labor fue la de gerente de selecciones. Antes fue jefe de Desarrollo de la Federación Peruana de Fútbol, donde trabajó 8 años", indicó el comunicador en su cuenta de 'X', antes Twitter. Sus labores comenzarán de manera oficial a partir de la próxima semana.

Franco Navarro Jr. se suma a Alianza Lima como el nuevo gerente deportivo/Foto: LinkedIn

Franco Navarro Jr. y su paso por la selección peruana

En julio de este 2025, el exfutbolista peruano Franco Navarro Mandayo dejó las filas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde se desempeñó en el cargo de Gerente de Selecciones Nacionales en los últimos dos años. Durante su etapa en la 'Blanquirroja' fue pieza clave para forjar diversas disciplinas en sus categorías menores.

¿Quién es Franco Navarro Mandayo?

Franco Navarro Jr. tiene 34 años y una destacada trayectoria profesional en el sector deportivo. Hace poco realizó un MBA en Dirección de Entidades Deportivas en la Universidad Europea de Madrid.

También resaltan sus funciones como Coordinador de la Unidad Técnica de Menores, Jefe de Operaciones y Competiciones, así como Jefe, Sub Gerente y Gerente de Selecciones Nacionales.