Juan Jayo recordó paso de Benavente por Alianza y calificó su fichaje por Cristal: "No tiene..."

Sporting Cristal quiere luchar por el título del Torneo Clausura 2025, por ende, el plantel sigue sumando fichajes de talla internacional. Hace poco, los celestes oficializaron al futbolista Cristian Benavente, con pasado en Alianza Lima. Bajo esa premisa, el exjugador de la escuadra victoriana, Juan Jayo le dio un potente calificativo.

Juan Jayo dio rotundo calificativo a Cristian Benavente

Durante la reciente edición del programa 'Estudio Fútbol' de YouTube, Jayo señaló que el 'Chaval' podría calificarse como "un buen refuerzo" en tienda celeste, sin embargo, dejó en claro que todo dependerá del DT brasileño Paulo Autuori sobre si logra que el mediocampista hispano-peruano regrese a un gran nivel.

"Para mí podría ser un buen refuerzo, ya depende del comando técnico si le saca su mejor versión también. Está en Paulo (Autuori) si puede sacarle su mejor versión y, aparte si es que no se lesiona. Si se lesiona, no tiene cómo", indicó el exfutbolista peruano.

Jayo Legario recordó el paso de Cristian Benavente en Alianza Lima

Por otro lado, el exvolante de Alianza Lima habló sin filtro y recordó la etapa del 'Chaval' en La Victoria. En tal sentido, expresó que las lesiones terminaron afectando su rendimiento con los blanquiazules, pese a las expectativas de la hinchada.

Cristian Benavente ganó un título con Alianza Lima en la temporada 2022

"En Alianza, al comienzo la gente se ilusionó un poco con Benavente por los primeros partidos que hizo. Después vinieron algunas lesiones y de ahí no volvió nunca más, incluso a entrar a una lista, por que muchos técnicos lo dejaron de lado", agregó el 'Pulpo'.

Finalmente, Juan Jayo Legario manifestó que durante su paso por nuestro balompié, Benavente no logró afianzarse en ninguna escuadra. "Después terminó yéndose a Vallejo, luego al (Sport) Boys y ha estado en ese plan porque nunca se consolidó en ningún equipo estando aquí en Perú", sentenció.