Paulo Autuori no se guardó nada y dio rotundo comentario tras empate de Cristal: "Alianza..."

Alianza Lima no pudo hacerse fuerte en Matute y logró un amargo empate 0-0 ante Sporting Cristal en el partido válido por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Paulo Autuori, estratega del cuadro celeste se pronunció al término del compromiso.

Paulo Autuori hizo fuerte autocrítica tras empate de Sporting Cristal

Durante la conferencia de prensa, el técnico brasileño valoró la entrega de sus dirigidos. Sin embargo, también fue sincero al realizar una firme autocrítica de ambos elencos; asegurando que pudieron ser más "efectivos".

Sporting Cristal y Alianza Lima se repartieron los puntos en el Torneo Clausura 2025

"El momento es bueno, cuidamos el balón y hemos aportado más contundencia en los últimos partidos. Ni Enríquez ni el arquero de Alianza trabajaron hoy, lo que indica que faltó efectividad en ambas áreas. Es un clásico, y respeto al otro equipo, pero debemos aprovechar mejor lo que tenemos", indicó para 'L1 MAX'.

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre el arbitraje de Augusto Menéndez?

En otra parte de sus declaraciones, el entrenador de Sporting Cristal no se guardó nada y lanzó un fuerte comentario sobre el arbitraje de Augusto Menéndez. De acuerdo a lo que manifestó, el juez influyó mucho en el desarrollo del encuentro.

"Hay cosas que mejorar en el fútbol peruano. No es solo responsabilidad de jugadores y técnicos, también de los árbitros. No se puede parar tanto el juego, eso le quita dinámica. En el fútbol actual se necesita ritmo, y no se puede culpar a los técnicos si a nivel local el partido se detiene constantemente. Una cosa es hacer inteligente el juego y otra muy distinta es perder completamente su dinámica", agregó.

Finalmente, Paulo Autuori decidió resaltar el nivel del zaguero Miguel Araujo, quien se incorporó al plantel celeste desde esta temporada. Bajo esa premisa, calificó al defensa nacional como un "futbolista con jerarquía", y señaló que será clave para lograr todos los objetivos del club.

"No tengo dudas de que tenemos capacidad para competir. Solo sumamos un jugador: Miguel Araujo, un futbolista con jerarquía. Mientras otros equipos se reforzaron más, nosotros mantenemos el mismo plantel. A mí no me gusta lamentarme, me gusta trabajar y hacer crecer al grupo. Con la llegada de Araujo se ha generado tranquilidad defensiva, gracias a su calidad y capacidad de liderazgo", sentenció.