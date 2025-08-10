Fue campeón en Ecuador y sería 'refuerzo' de Alianza Lima ante U Católica por Sudamericana

Alianza Lima consiguió un triunfo clave frente a Ayacucho FC en el Torneo Clausura y ahora centra su atención en el duelo ante Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. En medio de los preparativos para este duelo, surgió la posibilidad de que los blanquiazules puedan incorporar entre los convocados a una figura que logró ser campeón en el fútbol ecuatoriano.

Nos referimos al atacante Eryc Castillo, quien se ha mantenido fuera de las convocatorias del cuadro 'íntimo' en los últimos tres partidos por lesión. Ahora, se pudo conocer que el ecuatoriano estaría cerca de hacer su regreso a las canchas.

Según la información que maneja el periodista Gerson Cuba, la 'Culebra' Castillo entró en la etapa final de su recuperación y existen grandes chances de que pueda entrar a la lista de convocados de Néstor Gorosito para enfrentar a la Universidad Católica por los octavos de final.

Eryc Castillo volvería a jugar con Alianza Lima ante Universidad Católica.

"Recta final de la recuperación de Eryc Castillo. Existen muchas chances que quede en la lista de Alianza Lima de cara al partido ante la Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana. Veremos", publicó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Estadísticas de Eryc Castillo con Alianza Lima

De esta manera, el cuadro blanquiazul sumaría a uno de los jugadores más importantes de su plantel, ya que Eryc Castillo es considerado un titular habitual por ‘Pipo’ Gorosito y una de las principales armas ofensivas del equipo.

En lo que va de la temporada, el futbolista ecuatoriano ha disputado 29 partidos con la camiseta de Alianza Lima, registrando 7 goles y 5 asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del plantel.

Eryc Castillo fue campeón en Ecuador

Eryc Castillo cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol ecuatoriano, destacando especialmente en su paso por Barcelona SC, donde militó inicialmente entre 2015 y 2018. En 2016 formó parte del plantel que se consagró campeón del campeonato de Ecuador, disputando 34 partidos y anotando 2 goles.

Eryc Castillo fue campeón con Barcelona SC en 2016. Foto: AFP

Tras dejar huella en el club ‘Torero’, continuó su carrera en equipos de México antes de regresar a Barcelona SC en 2022. Posteriormente, defendió las camisetas de Aucas, Vitória y Coritiba, hasta recalar finalmente en Alianza Lima.