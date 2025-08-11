¿Otra salida en Alianza Lima? Destacado jugador sería seguido por club de Alemania

Alianza Lima tiene a varios jugadores en un nivel extraordinario disputando la Liga 1 y ahora la Copa Sudamericana. Es por eso que desde diversos países del mundo han activado la mirada hasta Matute para seguir a los futbolistas más destacados del plantel, entre ellos Piero Cari, la joven estrella a la que Néstor Gorosito le dio una oportunidad de debutar en el fútbol profesional.

Según informó el scout profesional, periodista y observador Víctor Zaferson, Piero Cari viene siendo seguido desde Alemania, pero su salida se complicaría al no tener minutos en la selección peruana. "A Cari ya lo siguen desde Alemania. Necesita selección", afirmó.

Esto significa que su buen desempeño en la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, ha atraído a equipos de Alemania para seguir observando al mediocampista talentoso de 17 años que tuvo su debut oficial este 2025 bajo las órdenes de Néstor Gorosito.

Es importante mencionar que Cari jugó por primera vez en primera división contra ADT el pasado 29 de marzo de 2025. Jugó 14 minutos y le sirvió para destacar y ahora ser considerado dentro del planteamiento de Gorosito para alcanzar las metas trazadas este año.

Por la Liga 1, ha participado en 11 de 23 partidos, sin anotar goles, pero sí contribuyendo con una asistencia. En cuanto a la Copa Libertadores y la Sudamericana, ha jugado 5 de 14 encuentros posibles. Su papel fue crucial en la clasificación de Alianza Lima frente a Gremio en el partido de ida de los playoffs.

Por último, Piero Cari no será tomado en cuenta para disputar el duelo de ida contra Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana, ya que por el momento cuenta con un desgarro de segundo grado en el músculo isquiotibial izquierdo. Su regreso a las canchas se viene trabajando con sesiones de recuperación y tratamiento de fisioterapia.