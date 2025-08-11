La rompió en la Liga 1 y ahora llegó con U Católica para eliminar a Alianza de la Sudamericana

Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador protagonizarán este miércoles uno de los partidos más resaltantes de los octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025 en Matute. Justamente en este duelo estará presente un futbolista que brilló en la Liga 1 peruana en su momento y que ahora buscará eliminar a los blanquiazules del torneo continental.

La delegación de la 'Chatolei' llegó este lunes a Lima con miras al compromiso frente a los 'Íntimos de La Victoria' y entre los nombres más conocidos que podría jugar en la visita está José Fajardo, quien conoce muy bien al equipo dirigido por Néstor Gorosito ya que ha estado antes en el fútbol peruano

Video: X - Marcello Merizalde

José Fajardo: de romperla en la Liga 1 a buscar eliminar a Alianza Lima de la Copa Sudamericana

El delantero panameño tuvo un destacado paso por el fútbol peruano, al cual llegó en 2022 para reforzar a Cusco FC en la Segunda División, torneo en el cual fue goleador con 14 tantos y fue pieza clave en el ascenso de los 'Guerreros Dorados' a la Liga 1 al año siguiente, donde también demostró su buen nivel al marcar otras seis anotaciones en media temporada, pues en julio se fue de la institución para fichar por DC United de la MLS.

José Fajardo jugó una temporada y media entre 2022 y 2023 en Cusco FC. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Desde 2024, la 'Pantera' juega en Universidad Católica y en su primera campaña estuvo 'on fire', pero este 2025 se ha visto mermado su rendimiento a causa de las lesiones. A pesar de ello, ahora está disponible para ser una opción en el ataque del 'Trencito Azul' con el objetivo de anotarle goles a los aliancistas y eliminarlo de la presente edición del torneo Conmebol.

José Fajardo intentará eliminar a Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025 con U Católica de Ecuador. Foto: X - José Fajardo

¿José Fajardo será titular en U Católica ante Alianza Lima?

El 2025 del futbolista de 31 años no viene siendo el mejor ya que solo ha convertido dos goles en 16 partidos y 746 minutos en todas las competiciones, por lo que fue perdiendo su lugar en la alineación base de la Universidad Católica. Por ello, lo más probable es que no arranque frente a Alianza Lima y deba esperar su oportunidad en la banca de suplentes.

Conoce cual sería el equipo que el DT Diego Martínez mande desde el arranque en Matute: Johan Lara; Jhon Chancellor, Carlos Medina, Luis Canga, Jerónimo Cacciabue; Luis Moreno, Andrés Rodríguez, Daykol Romero, Gregori Anangonó; Ismael Díaz y Byron Palacios.