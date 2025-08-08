¿Confiados? U. Católica manda firme mensaje previo a duelo con Alianza: "Ganamos antes de..."

Dentro de una semana se enfrentarán Alianza Lima y Universidad Católica por los Octavos de Final de la Copa Sudamericana, primero en el Estadio Alejandro Villanueva y luego en el Olímpico Atahualpa de Quito. Bajo esa premisa, previo al enfrentamiento crucial para ambos clubes, el elenco de Ecuador sorprendió con un fuerte mensaje mediante sus redes sociales. ¿Qué sucedió?

Como sabemos, esta llave será una de las más atractivas debido a que los ecuatorianos avanzaron de fase invictos y los dirigidos por Néstor Gorosito derrotaron en su camino a grandes instituciones del continente como Boca Juniors y Gremio. Sin embargo, olvidando totalmente el compromiso, la U. Católica felicitó a varios futbolistas masculinos y femeninos debido a que lograron culminar con sus estudios universitarios.

"En Católica, ganamos antes de ganar. Y esto significa reconocer y aplaudir cada paso del recorrido que hacemos juntos. Hoy celebramos este hito académico en el camino de nuestros jugadores y jugadoras. Estamos convencidos que este logro impacta profundamente en su desarrollo humano y profesional, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir cuidando, acompañando y ofreciendo las condiciones necesarias para que Católica siga siendo ese espacio seguro donde cada persona pueda transformarse en su propio héroe", precisó el club en su cuenta oficial de 'X'.

Universidad Católica de Ecuador felicitó a sus futbolistas graduados.

De esta forma, el cuadro de Quito únicamente resaltó a sus elementos y no se dirigió a Alianza Lima, aunque publicaciones más adelante si compartió el proceso de acreditación para la Copa Sudamericana que postearon los blanquiazules. Recordemos que el vencedor de esta llave enfrentará al ganador del duelo entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universidad Católica?

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad Católica se jugará el miércoles 13 de agosto en Matute, mientras que la vuelta será exactamente una semana después, el 20 del mismo mes, en Quito. Vale precisar que ambos compromisos iniciarán a las 19.30 horas de Perú y Ecuador, y contarán con transmisión exclusiva mediante la señal de DirecTV Sports y DGO para toda Sudamérica.