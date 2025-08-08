Peñarol vs Nacional EN VIVO vía VTV: horario, pronóstico y dónde ver el clásico uruguayo

Sábado de clásico charrúa. Peñarol vs Nacional afrontarán un partido realmente atractivo, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. El duelo entre el 'Carbonero' y los 'Albos' se jugará a partir de las 13:00 horas locales de Perú. Asimismo puedes seguir la transmisión EN VIVO vía VTV, GOLTV, y la plataforma streaming de Disney+.

Antesala del partido Peñarol vs Nacional por el clásico uruguayo

Se abre un nuevo capítulo en la historia de los clásicos del fútbol uruguayo. Peñarol recibirá en su casa a su eterno rival con la tarea de quedarse con los tres puntos. La escuadra dirigida por Diego Aguirre viene de superar 2-1 a Progreso en un encuentro muy ajustado.

Los 'Mirasoles' tendrán una oportunidad perfecta para tratar de lograr un nuevo triunfo al hilo, ante un cuadro que apunta a dar pelea en el Clausura 2025. En la antesala de este cotejo se conoció que, la Comisión Disciplinaria decidió imponer una sanción a ambos elencos por los incidentes que ocurrieron en el último clásico del Torneo Intermedio, motivo por el cual, esta cita se jugará sin hinchas.

Al respecto, el DT del 'Aurinegro' no tardó en pronunciarse sobre este fallo tras la victoria ante los 'Gauchos'. "Que suspendan otra cosa, pero que no castiguen a la gente. Que cambien eso. Tenés que jugar con gente. El fútbol es algo cultural y es algo para el pueblo. No veo en ningún otro país que los partidos se jueguen sin gente. No está bien", expresó a los medios.

Al frente, el equipo de Pablo Peirano también llegará con los ánimos a tope después de imponerse por un marcador de 5-2 contra Montevideo City en el Gran Parque Central. El 'Rey de Copas' sabe lo difícil que será este vital compromiso, y batallará de principio a fin, para tratar de tumbarse a un cuadro que parte como favorito. Además, tienen el último antecedente de haber perdido la final del Torneo Intermedio 2025, por lo que la sed de revancha sigue intacta.

Sobre ello, el estratega de los 'Tricolores' brindó sus sensaciones. "Espero un partido más largo, más allá de lo friccionado que es habitualmente. Va a tener el condicionamiento de que sea sin público, pero eso en el campo no va a marcar diferencias ni para un lado, ni para el otro. Pueden haber más espacios que en la final del Torneo Intermedio", acotó en rueda de prensa.

¿Cuándo juega Peñarol vs Nacional?

De acuerdo a la programación oficial, el clásico uruguayo entre Peñarol vs Nacional deberá disputarse este sábado 9 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo, ubicado en Montevideo. Aquel recinto deportivo cuenta con capacidad para recibir a 40.700 hinchas.

¿A qué hora juega Peñarol vs Nacional?

El duelo que afrontarán Peñarol vs Nacional por el Campeonato Uruguayo 2025 quedó pactado para dar inicio a partir de las 13:00 horas locales de Perú y 15:00 horas de Uruguay. Conoce la guía de horarios en el resto de países de la región.

México: 12:00 horas

Perú: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

¿Dónde ver Peñarol vs Nacional EN VIVO?

No te pierdas el clásico de la Liga AUF Uruguaya EN VIVO, por las señales de VTV y GOLTV en todo Uruguay. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto vía la plataforma streaming de Disney+ Premium en los demás países de Latinoamérica.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, GolTV Latinoamérica

Bolivia: Disney+ Premium, GolTV Latinoamérica

Brasil: Disney+ Premium

Chile: Disney+ Premium Chile, GolTV Latinoamérica

Colombia: Disney+ Premium, GolTV Latinoamérica

Ecuador: Disney+ Premium , GolTV Latinoamérica

Internacional: GOLTV Play

México: Disney+ Premium, GolTV Latinoamérica

Paraguay: Disney+ Premium

Perú: Disney+ Premium, GolTV Latinoamérica

Uruguay: Disney+ Premium, GolTV Latinoamérica, VTV+

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, GOLTV, GolTV Español

Venezuela: Disney+ Premium, GolTV Latinoamérica, inter

Peñarol vs Nacional: pronóstico y apuestas

Según las casas de apuestas, Peñarol es ligeramente favorito sobre Nacional por el clásico del Campeonato Nacional 2025. Entérate cuáles son las principales cuotas.

Casas de Apuestas Peñarol Empate Nacional Betsson 2.45 2.98 2.92 Betano 2.42 2.90 2.92 Bet365 2.45 3.10 2.80 1XBET 2.48 3.07 2.93

Peñarol vs Nacional: alineaciones posibles

Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera

Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio; Nicolás López, Rómulo Otero, Exequiel Mereles; Maximiliano Gómez.

Peñarol: últimos 5 partidos

Peñarol 2-1 Progreso

Peñarol 1-0 Nacional

Peñarol 2-0 Cerro CA

Peñarol 2-0 Wanderers

Liverpool Montevideo 3-2 Peñarol

Nacional: últimos 5 partidos

Nacional 5-2 Montevideo City

Peñarol 1-0 Nacional

Nacional 3-2 Danubio

Miramar 0-2 Nacional

Nacional 4-1 Juventud

¿Dónde jugarán Peñarol vs Nacional?

Peñarol vs Nacional se verán las caras en el Estadio Campeón del Siglo, ubicado en Montevideo, Uruguay, en el partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2025 de la Liga AUF Uruguaya. Dicho escenario puede albergar un aproximado de 40.700 fanáticos.