Presidente de Peñarol impacta con firme comentario para referirse a Pedro Gallese: "No me..."

Una de las noticias que ha impactado a los hinchas peruanos es sobre el futuro de Pedro Gallese. El club que se ha manejado en el entorno del golero nacional es Peñarol de Uruguay, quien habría recibido un ofrecimiento del guardameta para potenciar al primer equipo del 'Carbonero'.

En medio de esta expectativa, "El Espectador Deportes" entabló una breve entrevista con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio. La pregunta directa fue sobre el nuevo arquero para el plantel 'charrúa', por lo que el mandamás no dudó en referirse ante los rumores que acercaron a Pedro Gallese con el 'Carbonero'.

En palabras de Ruglio, dejó en claro que el primer arquero en lista es Washington Aguerre. Es la gran prioridad para la directiva uruguaya, por lo que buscarán hacer esfuerzos en cerrar esa llegada. Sin embargo, no calló al referirse a nuestro compatriota.

"Aguerre nos interesa, pero veremos. Hoy nos reuniremos con Aguirre para ver este tema. Alexander Domínguez también es una posibilidad y otros arqueros por los que Diego pidió averiguar. ¿Pedro Gallese? Me nombró a (Ignacio) Arce (juega en Deportivo Riestra), pero a (Pedro) Gallese no me lo mencionó", declaró el mandamás de Peñarol a "El Espectador Deportes" de Uruguay.

Pedro Gallese es titular con la selección peruana. Foto: FPF.

Presidente de Peñarol indica el arquero que desea en el equipo

Todo hace indicar que Aguerre es el primer nombre que la directiva de Peñarol quiere en el plantel. De hecho, ya ha habido contacto con el portero, por lo que podría haber novedades en los próximos días.

"Aguerre me agradeció y me dijo lo que quiere a Peñarol y lo que le gustaría volver. No mucho más que eso. Lo único que quiere es volver. Tiene alguna cosa de salidas, pero no dio ni siquiera para ponernos a hablar de eso. Me pone contento que quiera venir. Y le dije que si no es ahora y es más adelante, Peñarol está por encima de todos nosotros", indicó el presidente de Peñarol.