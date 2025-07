Peñarol vs Nacional EN VIVO HOY, Final Torneo Intermedio: a qué hora es el Clásico y dónde verlo

MIRA AQUÍ Peñarol vs Nacional EN VIVO GRATIS | HOY chocan vía VTV Plus EN DIRECTO por la final del Torneo Intermedio 2025. Este compromiso tiene lugar en el Estadio Centenario de Montevideo y puedes seguir el minuto a minuto por internet, los goles y el resumen final a través de Libero.pe.

¿A qué hora es el clásico Peñarol vs Nacional?

El Clásico entre Peñarol vs Nacional se juega HOY, domingo 6 de julio, a partir de las 15:00 horas de Uruguay (13:00 horario de Perú, Ecuador y Colombia). Conoce los horarios para los diferentes países del continente:

México: 12:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 13:00 horas

Bolivia, Venezuela, Chile: 14:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 15:00 horas

Final Torneo Intermedio entre Nacional vs Peñarol.

Peñarol vs Nacional por Final Torneo Intermedio: dónde verlo

La transmisión del Clásico entre Peñarol vs Nacional se verá por la señal en vivo de VTV Plus para todo el territorio uruguayo. Asimismo, por la señal vía streaming de Disney Plus. En Latinoamérica, como Perú, el canal disponible será GolTV.

Peñarol vs Nacional: pronóstico de HOY

Nacional se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Peñarol en esta Final del Torneo Intermedio 2025. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS PEÑAROL EMPATE NACIONAL Betsson 2.68 3.00 2.58 Betano 3.10 2.77 2.95 Bet365 2.75 2.88 2.63 1XBet 2.79 2.93 2.71 Doradobet 2.90 2.80 2.75

Convocados de Nacional

Estos son los llamados por Pablo Peirano para lograr el título del Torneo Intermedio con Nacional:

Convocados Nacional de Uruguay.

Convocados Peñarol

Conoce a los elegidos por Diego Aguirre para celebrar en el Estadio Centenario con Peñarol:

Convocados Peñarol.

Alineación Peñarol vs Nacional

Peñarol: Martín Campaña, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez y Maximiliano Silvera.

Nacional: Luis Mejía, Lucas Morales, Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez, Luciano Boggio, Christian Oliva, Rómulo Otero, Nicolás López, Jeremía Recoba y Gonzalo Petit.

Árbitros Peñarol vs Nacional

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Agustín Berisso y Marcos Rosamen

Cuarto árbitro: Diego Riveiro

VAR: Antonio García y Daniel Rodríguez

Nacional y la racha de 9 partidos ante Peñarol

Son nueve partidos consecutivos en el que Nacional no cae ante Peñarol en duelos oficiales y no oficiales. Pablo Peirano tiene la gran responsabilidad de hacer estirar esa racha, mientras que Diego Aguirre quiere cortarla desde ya y con un título en mano.

ÚLTIMOS 5 PARTIDOS